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澳門賭牌開放競投保全球最大賭城 美資是否加入成焦點

香港特派員李春／香港30日電
澳門爆疫「靜止」個半月，當局29日起開放全部賭牌競投。圖為日前關閉中的美高梅賭場酒店。（美聯社）
澳門爆疫「靜止」個半月，當局29日起開放全部賭牌競投。圖為日前關閉中的美高梅賭場酒店。（美聯社）

澳門爆疫「靜止」個半月，「清零」後首務，是當局29日起開放全部賭牌競投。這次澳門賭牌競投，關注點既有當局特別強調的要符合國家安全，還有中國會否限制內地客赴澳門參賭，更有美資是否加入賭牌之爭，事關澳門全球最大賭城之位。

澳門現有六張賭牌，均於6月26日到期，澳門政府將博彩經營批給期續期至今年12月31日。目前六張賭牌中，三張正牌持牌人是澳門博彩旗下澳娛綜合、永利澳門旗下永利渡假村、銀河娛樂場公司。澳門賭牌三張副牌，是按正牌的副批給條款，向金沙中國旗下威尼斯人、美高梅中國旗下美高梅金殿超濠，及新濠國際旗下新濠博亞發出牌照，俗稱副牌。

出任公開競投委員會主席的澳門行政法務司司長張永春說，希望透過公開競投，落實新修訂博彩法所規定的監管制度，甄選時會考慮入標者開拓外國客源市場的計畫、經營經驗、博彩及非博彩項目投資對澳門帶來的利益、監察及預防娛樂場內不法活動等，亦包括是否符合博彩法內有關國家安全要求。

澳門當局為賭牌競投新加社會責任條件，張永春又說，公開競投亦要求博企承擔更多社會責任，包括本地就業市場穩定及促進本地員工向上流動機會等。鞏固澳門世界旅遊休閒中心定位，為中小企帶來更多發展。此前賭業中人稱，澳門遭遇建成全球最大賭場以來最嚴酷的寒冬，除了疫情之困，去年澳門賭業第一把交椅周焯華被捕也產生影響。

澳門當局選在7月底即著手新賭牌的競投，是還沒有宣布結束全城「相對靜止」狀態時，顯示澳門當局對事關澳賭業十年前景之事，也有些著急。同時六個賭牌一起放手競投，客觀效應是告訴六個賭牌持有人，可早一點完成競投安排，放下心來持續經營。

但澳門賭牌新競投，也有些不確定因素，如當局首度強調因應澳門法律，賭牌競投得必須維護國家安全，有沒有國安審查及如何審查，美國賭王們能否通過國安審查等，都是有意思的事。至於當局開出新條件如承擔社會責任，招攬新賭客客源能力、加強對中介人監督管理等，倒不算太麻煩的事。

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