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歐盟籲廢除國安法 駐歐使團、港府：雙標、干預內政

香港新聞組／香港30日電
聯合國人權事務委員會促請港府廢除「港區國安法」及煽動罪，歐盟表態支持，駐歐使團、港府批干預。圖為2020年7月1日，香港銅鑼灣大型車輛宣傳港版國安法。（中通社）
聯合國人權事務委員會促請港府廢除「港區國安法」及煽動罪，歐盟表態支持，駐歐使團、港府批干預。圖為2020年7月1日，香港銅鑼灣大型車輛宣傳港版國安法。（中通社）

聯合國人權事務委員會日前在審議香港人權狀況結論中，促請港府廢除「港區國安法」及煽動罪。繼中國外交部及外交部駐港公署日前質疑報告結論，港澳辦及中聯辦發言人也表示堅決反對及強烈不滿，並呼籲聯合國人權事務委員會摒棄偏見。中國駐歐盟使團及港府也分別表示，堅決反對歐盟干涉香港事務及中國內政。

明報報導，中國駐歐盟使團發言人表示，國家安全立法於各國普遍實踐，歐盟國家也不例外，因此中國制訂香港國安法「完全合憲合法、合情合理」，並敦促歐盟客觀看待「一國兩制」，停止插手香港事務及干涉中國內政。

港府發言人稱，「我們強烈反對歐盟有關香港實施『香港國安法』和香港一般狀况的無端批評和不實評論」，並指國安法符合國際上維護國家安全做法，認為歐盟以雙重標準故意詆譭，作出毫無根據的指控，令人訝異。

新華社也引述國務院港澳辦發言人批評，人權事務委員會報告許多評論偏頗失實。中聯辦發言人也敦促有關國際機構摒棄傲慢與偏見，並稱正視「香港國安法維護社會安定」作應有的客觀、公正判斷。

另外，海外港人團體「香港人權資訊中心」質疑，港府既然參與聯合國人權公約審議機制，卻全盤否定人權事務委員會的結論，質疑港府拒絕履行「公約」責任，及不尊重聯合國人權機制，對此表示強烈不滿及失望。

中心發言人還說，聯合國人權事務委員會要求港府廢除國安法及立即釋放因而被捕者，過去相當罕見，反映委員會相當憂慮香港人權自由被鎮壓，希望制止侵犯人權的行為。

香港 歐盟 聯合國

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