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加息+疫情 樓價連跌2月創1年半新低

香港新聞組╱香港28日電
受疫情反覆夾擊，香港樓價連跌兩個月，創下一年半以來新低；圖為街頭地產仲介公司。（中通社資料照片）
受疫情反覆夾擊，香港樓價連跌兩個月，創下一年半以來新低；圖為街頭地產仲介公司。（中通社資料照片）

美國進入加息周期，加上新冠肺炎疫情反覆，進一步拖累樓市，最新6月差估樓價指數報380.5點，按月跌逾1.14%，連跌第二個月，跌至2020年12月以來的一年半新低。業界人士預計，本月指數將再下探。

文匯報報導，跌幅最大是上車客的A類細單位(面積430方呎或以下)，按月勁跌1.84%，為兩年來新低，樓價回到疫情初期水平。而6月樓價指數按年計更跌3.4%，總結今年上半年，樓價累計跌幅亦為3.4%。

值得留意的是，6月各類型物業的樓價指數均全線向下，以A類細單位(實用面積430方呎或以下)按月跌幅最勁，最新指數為417.1點，按月勁跌1.84%，並且為2020年2月之後約2年4個月新低，半年計則下跌4%。跌幅第二大為C類單位(面積753至1075方呎)，按月跌1.75%。面積1076方呎或以上的D及E類大單位，按月跌幅亦達1.56%。

報導指出，回顧今年次季，樓價曾於第五波疫情後稍見起色，但美國加息陰霾下「打回原形」，樓市結束升勢，整季微跌0.24%。總結上半年樓價指數已累跌3.4%，對比去年9月的歷史高位398.1點，更累跌4.42%。

展望下半年，利嘉閣地產研究部主管陳海潮說要視乎疫情進展，倘能維持受控，並能加快通關步伐，下半年樓價料有較顯著反彈空間，全年樓價可望平穩，甚至掉頭回升；否則在缺乏利好因素並適逢本地銀行之後有機會跟隨美國加息下，全年樓價恐難扭轉微跌的格局。

另外，香港6月私宅租金指數報178點，按月回升0.73%，結束連跌八個月局面。首六個月整體租金累跌近2.57%。萊坊董事兼大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，隨著失業率開始回落，住宅租金開始止跌回升，部分地區住宅租金受本地家庭客及留學生租賃需求上升而帶動。

指數 租金 疫情

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