9月起 國安列港大必修課 修過才能畢業

香港大學學生從今年9月起，必須完成北京規定的國安必修課程才能畢業。(路透)

香港 國安法實施逾兩年，全港學校陸續推展國安教育。香港大學在籍學生從今年9月起，必須完成北京規定的國安必修課程才能畢業。

香港01報導，香港大力推行國安教育，繼早前香港中文大學、香港科技大學、香港浸會大學、香港理工大學、香港教育大學、香港城市大學及嶺南大學公布下個學年新增必修國安課程，涵蓋範圍包括「中華人民共和國憲法」、香港「基本法」、「港區國安法 」、國家歷史等，學生必須修讀相關科目，以達至畢業要求。

港大教務長曾詠詩25日向所有學生發電郵稱，從今年9月起，所有學生均須完成指定的國安課程，方可畢業。換言之，全港八大院校均在新學年推行國安教育。

根據2020年落實的港區國安法，學校等應當推行國家安全教育。香港教育局 指出，中國「憲法」、香港「基本法」和「國家安全法」教育，也應成為大學課程的重要組成部分。八所資助大學相繼設立必修國安課程。

文匯報報導，中大正籌備「認識中國」及「國家憲制秩序與香港」兩課程，各占1學分，擬下學年推出，所有本科生必須修讀。科大下學年將推出全新的「法律教育」必修自學網上課程，內容涵蓋憲法、基本法、香港國安法以及香港法律制度，不占學分，但學生須在3個單元的測試均獲及格成績。此外，浸大、理大、教大、城大及嶺大本學年起已以課程形式推展國安教育。

另據德國之聲報導，特首李家超就任後，香港法院以參與或組織抗議活動為由，判處至少2名知名活動人士入獄。專家分析，這向公眾發出了一個訊息，港府將法院武器化，等同為政府背書，也就是香港當局將繼續對公民社會進行嚴厲鎮壓。

曾任保安局長的李家超被外界視為香港在實施「港區國安法」過程中扮演的關鍵角色，使得部分流亡的香港活動人士擔心，香港會變得更加極權。