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財爺陳茂波：港最新出口數字不樂觀 復甦挑戰

香港新聞組／香港25日電
財政司司長陳茂波稱香港最新出口數字並不樂觀。（中通社）
財政司司長陳茂波稱香港最新出口數字並不樂觀。（中通社）

香港財政司長陳茂波預告最新出口數字不樂觀，下半年經濟復甦存在相當挑戰。

明報報導，陳茂波昨日發表網誌時透露，全球經濟疲弱，本周將公布的香港最新出口數字並不樂觀。雖然香港整體通脹情况仍大致溫和，但受疫情影響，第一季經濟按年負增長4%，下月初發表的第二季GDP亦難言理想。

據報導，美國進一步加息導致港美息差拉大，市場出現的套息活動，令資金流出港元體系。陳茂波指出，由此市場一般只會選擇就匯率相對穩定的貨幣，套息可視為對聯繫匯率機制有信心的表現。根據過往經驗，美國量化寬鬆及收緊政策會影響資金進出港元體系，引致銀行總結餘增加或減少，是聯匯制度設計下的必然調整過程。

陳茂波強調，截至今年6月底，外匯基金票據和債券結餘近1.2兆港元（約1528.7億美元），是2008年12月底全球金融海嘯後的7.5倍，存留在香港的資金量仍然龐大。香港外匯儲備規模亦達4400多億美元，相當於港元貨幣基礎約1.7倍，反映金融和銀行體系流動性充裕。

此外，行政會議成員、金管局前總裁任志剛昨日出席書展活動時表示，美國與中國是全球兩大經濟體，不可在經濟上脫鈎，相信美國不會以全球銀行金融電信協會（SWIFT）的系統平台制裁中國，否則香港很多經濟活動都會停頓，此舉猶如「核子彈」。他又指，香港是內地與美國資金融通的最好渠道，需繼續讓投資及集資平台多元化，做好風險評估，保障投資者利益。至於近年活躍的虛擬貨幣或資產市場方面，他認為，相關買賣安排者，未能清晰解釋買賣的內容及資產負債表等資訊，當中風險難以管理，並不支持香港發展。

香港 虛擬貨幣 匯率

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