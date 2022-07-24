我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克

撿便宜要趁早？泰政府將要求飯店不再給外國遊客折扣價

港疫情升溫 兒童住院大增 一成康復後有長新冠

香港特派員李春、記者廖士鋒／綜合報導
香港23日新增4265宗確診，兒童住院大增。但還是有大批市民湧入香港書展購書。（中新社）
香港23日新增4265宗確診，兒童住院大增。但還是有大批市民湧入香港書展購書。（中新社）

香港疫情再升溫，變異病毒株個案有上升趨勢，確診人數可能每兩周翻一番；確診入院的兒童近日增加，專家預警兒童感染可能會令呼吸系統及神經中樞系統受損。

香港衛生當局23日公布，新增確診4265例，連續三天破4000例，另再增7宗死亡個案。香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，香港確診個案持續上升，速度雖未及第五波疫情之初，但每兩周數字就翻一番，擔心醫管局負荷增加。

香港政府專家顧問劉宇隆說，估計下月單日確診個案可能上升到六至七千例。他稱，香港長者及兒童的疫苗接種率仍不理想，有十分之一的確診長者及兒童要入院治療，擔心一旦出現大爆發，會對公共醫療系統形成壓力，呼籲盡快接種。

近日香港確診入院的兒童增加，病床開始吃緊。香港大學兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華說，3至11歲兒童只有七成多接種疫苗，呼籲家長盡快安排子女接種。

他還說，香港至今已出現60例兒童在確診後，出現多系統發炎綜合症，其中一半要入住加護病房，有一成確診兒童康復後，出現長新冠症狀。Omicron變種病毒不是普通感冒，兒童感染可能會令呼吸系統及神經中樞系統受損。

香港23日新增4265宗確診，兒童住院大增。但還是有大批市民湧入香港書展購書。（...
香港23日新增4265宗確診，兒童住院大增。但還是有大批市民湧入香港書展購書。（中新社）

香港 疫情 疫苗

上一則

為了降暑 猛喝凍飲後…吐血1000ml

下一則

大暑「熱死人」 港34.9℃高溫破紀錄

延伸閱讀

連兩日新增確診破4000例 香港醫管局啟動備用病床

連兩日新增確診破4000例 香港醫管局啟動備用病床
歷經2年籌備 香港「大灣區航空」今日首航曼谷

歷經2年籌備 香港「大灣區航空」今日首航曼谷
台增2.2萬確診、死亡53例 新北破3000例最多

台增2.2萬確診、死亡53例 新北破3000例最多
邊境攔首例BA.2.75 台首見染疫中暑亡

邊境攔首例BA.2.75 台首見染疫中暑亡

熱門新聞

曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我
北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」

吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」