港疫情升溫 兒童住院大增 一成康復後有長新冠

香港23日新增4265宗確診，兒童住院大增。但還是有大批市民湧入香港書展購書。（中新社）

香港疫情 再升溫，變異病毒株個案有上升趨勢，確診人數可能每兩周翻一番；確診入院的兒童近日增加，專家預警兒童感染可能會令呼吸系統及神經中樞系統受損。

香港衛生當局23日公布，新增確診4265例，連續三天破4000例，另再增7宗死亡個案。香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，香港確診個案持續上升，速度雖未及第五波疫情之初，但每兩周數字就翻一番，擔心醫管局負荷增加。

香港政府專家顧問劉宇隆說，估計下月單日確診個案可能上升到六至七千例。他稱，香港長者及兒童的疫苗 接種率仍不理想，有十分之一的確診長者及兒童要入院治療，擔心一旦出現大爆發，會對公共醫療系統形成壓力，呼籲盡快接種。

近日香港確診入院的兒童增加，病床開始吃緊。香港大學兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華說，3至11歲兒童只有七成多接種疫苗，呼籲家長盡快安排子女接種。

他還說，香港至今已出現60例兒童在確診後，出現多系統發炎綜合症，其中一半要入住加護病房，有一成確診兒童康復後，出現長新冠症狀。Omicron變種病毒不是普通感冒，兒童感染可能會令呼吸系統及神經中樞系統受損。