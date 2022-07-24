大暑「熱死人」 港34.9℃高溫破紀錄

香港天文台23日錄得最高氣溫94.8℉，為香港歷來最熱的「大暑」。圖為市民於香港黃金海岸泳灘游泳。（中通社）

熱浪席捲全球，昨日是香港有紀錄以來最熱的「大暑」，天文台錄得最高氣溫34.9℃（約94.8℉）。港島維園、中環海濱、元朗公園等多個「熱點」實地測溫，均錄得逾40℃（約104℉）高溫 。

大公報報導，昨日一名男子在西貢蚺蛇尖行山時昏迷，送院後不治。有醫生及行山專家提醒，戶外極度曝曬環境下，中暑風險較高，改做室內運動較為適合，若要去行山，應確認自己有充足準備及狀態良好。

警方昨日下午1時20分接獲報案，三名男子早上7時一起由北潭坳上蚺蛇尖行山，上到山頂後，其間一名男子懷疑中暑感到不適，休息期間暈倒，同行友人報警。救護人員接報到場後，飛行服務隊用直升機把事主送往東區醫院搶救，其間救護人員不斷為事主進行心外壓，惜返魂乏術。

據報導，男死者姓蔡，52歲，任職會計，七年前曾輕微中風 ，患有高血壓 和高膽固醇，需長期服藥。天文台昨日發出酷熱天氣警告，當日最高氣溫為36℃，相對濕度67%，最高紫外線指數為11，暴曬水平屬於極高，西貢下午1時氣溫約為33℃。

近日天氣酷熱，天文台科學主任林銘津昨日表示，已連續15天發出酷熱天氣警告，7月餘下時間持續酷熱晴朗；下周初氣溫普遍可達35℃或以上。民政事務總署開放18間夜間臨時避暑中心，供有需要人士入住。