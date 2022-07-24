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蔡瀾書展談老友：倪匡生前最愛肥叉燒 買遍全港他只愛這一家

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港著名作家倪匡月初離世，與他相識60載的香港名作家兼美食家蔡瀾昨在書展出席活動時首度開腔談好友，稱二人曾互相承諾，任何人先離世，對方都不會流淚，「我們都是帶歡樂予大家的人」。

明報報導，蔡瀾昨日出席書展，談及倪匡剛從內地赴港時，看到叉燒飯上有肥叉燒和滷汁，覺得是人間美食，因此在倪匡生前最後那段時間，即使自己無法經常探望倪匡，都會安排同事買叉燒給他，笑言「全港的肥叉燒都被我買了」。蔡瀾笑稱，買了幾間肥叉燒倪匡都搖頭，唯有甘棠燒鵝的肥叉燒才獲得倪匡大讚。

據報導，蔡瀾引述倪匡說，「書分兩種，一種是好看，一種是不好看」，有趣的書沒有標準，「書賣得了就有趣」。倪匡一生出版156本小說，被問及最喜歡哪些，蔡瀾認為《原振俠》較《衛斯理》系列好看，「《原振俠》本本都好看」。

文壇好友黃霑、金庸、倪匡均相繼離世，被外界譽為「香江四大才子」，蔡瀾說一開始就反對此稱呼，認為金庸是大師，不應與他們三人比較，他們亦不能與金庸比較。他說當「才子」很困難，以前要符合40個條件才能當「才子」，「我們根本10個條件都做不到」，包括吃喝嫖賭吹的「吹」，因不能吸食鴉片。

另外，倪匡另一好友、作家沈西城表示，從導演吳思遠口中得知倪匡離世消息時，「不知幾惆悵，飲水都無味」。他憶述1970年與倪匡在新都城酒樓試菜時相識，當時談及自己於《新報》任職暑期工，曾校對倪匡的《女黑俠木蘭花》。兩人一見如故，倪匡把私人地址和電話寫給他，邀請他「得閒來玩」。他稱倪匡當時已是大作家，擔心予人「攀龍附鳳」之感，倒是倪匡主動邀請他吃喝玩樂。

報導稱，《衛斯理》系列膾炙人口，但沈西城稱倪匡認為寫得最好是情色小說《浪子高達傳奇》。他笑說一次倪匡喝醉，把垃圾桶錯認是美女，躺在街上抱著垃圾桶；倪匡移居舊金山後，住處更收藏了逾三、四千段色情片段。

沈西城說，《衛斯理》系列中的《尋夢》結構嚴謹，有起承轉合，若翻譯成英語，在海外必能暢銷，更可拿「普立茲獎」，惟《衛斯理》系列僅《老貓》有被翻譯。他認為翻譯倪匡作品流傳海外，是紀念他的最佳方式，相信他在「外太空接收到都覺得開心」。

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