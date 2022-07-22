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新屆港府拚改善街道環境 擬制訂「滅鼠KPI」

香港新聞組／香港22日電

新一屆港府重組架構後，原屬食衛局的政策職能回歸環境及生態局，局長謝展寰表示，改善環境衛生是本屆政府重點工作之一，著力改善街道衛生。他透露，初步構思為滅鼠工作制訂關鍵績效指標（KPI），以多項指標綜合評估滅鼠成效。

謝展寰受訪表示，有鑒於中國國家主席習近平月初訪港時對政府提出的「四個希望」，而香港作為國際一線城市，街道衛生尚待改善。他認為，新成立的環境及生態局是一個機遇，未來5年其中一項重要工作就是改善街道環境。

街道管理問題當中，鼠患備受關注，謝展寰表示政府過去在滅鼠已動用不少人力物力，但成效與市民期望仍有落差，要詳細了解原因。他承諾，會親自到各區了解前線滅鼠工作，希望從制度入手，改善鼠患問題。

謝還說，曾構思以捕鼠數目來制訂KPI，但捉得鼠多也證明鼠患問題嚴重；投訴個案增加也可能與宣傳增加有關，要制訂KPI不容易。他認為可從兩個層面下手，包括工作層面，「他們（人員）做了多少工作」；以及整體成效KPI，例如設幾個不同的KPI，「當幾個都下跌就是有改善」。謝展寰說，暫時未有具體內容，但認為用混合方式，或能制訂一套有效的KPI。

重組 香港 習近平

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