香港新增3805例確診 染變種病毒者可居家隔離

香港20日新增3805例確診，染變種病毒患者可居家檢疫。（路透）

香港 昨日新增3805宗新冠確診病例，確診數字連續8天超過3000宗，新增1名確診者死亡。衛生防護中心昨日起調整確診者檢疫安排，感染變種病毒 BA2.12.1、BA.4或BA.5的本土個案及密切接觸者，如符合條件作居家檢疫，可不必送往檢疫中心。

大公報報導，近期已有逾百間安老及殘疾院舍出現零星確診個案，港府預告院舍將會收緊探訪安排，院友親屬除需接種三針疫苗外，還要提交探訪前48小時內核酸檢測 陰性證明。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，世衛認為BA.5最具傳染性，但不見有更嚴重性情況，中心因應最新風險評估，決定調整檢疫安排，感染BA2.12.1、BA.4或BA.5變種病毒的本地個案及密切接觸者，如符合條件可居家檢疫。截至本月19日，本地有1149宗懷疑BA2.12.1個案，403宗懷疑BA.4或BA.5個案。

張竹君解釋，香港一半以上確診個案經快速檢測呈報，再做核酸檢測找出變種病毒株，患者由發現染疫到送往隔離中心，往往相隔兩、三天，而現時已規定家居隔離佩戴電子手環，為了精準有效抗疫而作出調整。

此外，隨著疫情趨緩，澳門當局將自23日起試行名為「鞏固期」的半解封措施一周，期間除維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所繼續正常營運之外，工商業活動的公司或場所部分可有限度營運，但餐廳只能提供外賣不得堂食。