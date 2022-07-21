港書展首日人流比去年減半 社運書近絕跡 習書放顯眼處

香港書展20日開展，將一連7天在灣仔會展舉行，舉辦超過600場講座及文化活動。（新華社）

香港 書展昨起一連七天在灣仔會展舉行，有書商稱首日人流比去年少一半，有指銷情按年少四成，相信與適逢中學文憑試（DSE）放榜及中小學今年7月仍要上學有關。今年為港區國安法實施後第二年書展，場內涉反修例及六四 事件書籍近絕跡。另外，現場可見，至少5間書商在當眼處展示國家主席習近平書籍。

香港書展20日開展，將一連7天在灣仔會展舉行，舉辦超過600場講座及文化活動。（新華社）

明報報導，天窗文化集團業務總監潘潔珊形容，首日人流「起碼比去年少了一半」，營業額較去年差，具體落差仍待結算。她相信人流減少是由於昨日適逢DSE放榜、中小學生早前因疫情 提早放特別假期，令本月仍要上學，以及在疫苗通行證措施下，部分人或因不符要求未能入場。

據報導，名作家倪匡月初離世，明報出版社書展攤位有大量倪匡作品，包括《原振俠》系列、《衛斯理》系列。其中全套81本的《衛斯理》系列折後售價4000多元，昨日售出十多套。

報導稱，部分書商則靠主題書或主打書帶動銷情。商務印書館助理總經理吳小燕表示，因應今年香港故宮館開幕，故宮題材書籍頗受歡迎，一套三冊、895元（港幣，下同，約114美元）的《故宮三寶》首日售出30套；一套60冊、售2萬元的故宮藏物書冊首日收到數名顧客查詢。

報導引述書商「藍藍的天」負責人伍自禎稱，部分主打書銷情不錯，資深傳媒人區家麟的作品集大約售出300多本，令整體生意額比去年同日多兩、三成。

報導引述青葉書局黃泳希說，以往在門店有售六四事件等書籍，但早前有人在店內拍攝相關書籍，不知對方目的，為求穩妥，已將相關書籍收起。伍自禎則稱，書展過去特色是多元自由，今年失去這氣氛，對今年有書商遭拒參展感可惜。

另據文匯報報導，書展首日，未正式開放前已有逾百名書迷在門外排隊等候入場。有忠實書迷由2012年起每屆書展風雨不改「搶頭位」，為購買偶像簽名書籍凌晨5時已到場排隊；亦有市民連續兩屆於清晨排隊，只為獲得限量版福袋。