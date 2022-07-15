消費者信心回升 民建聯倡政府定明確疫後「復常藍圖」

民建聯公布6月「消費者信心指數」調查，各項指數上升。有立法會議員表示，中國國家主席習近平發表的「七一」講話，提升港人信心。圖為香港上環及中環慶祝「回歸」主題巴士和電車穿梭街頭，刻意營造濃厚喜慶氛圍。（中新社）

民建聯昨公布6月初「消費者信心指數 」調查結果。與年初嚴峻疫情 期間相比，這次調查結果各指數均改善，特别是「消費者預期指數」由93升至105，是2007年10月以來重回100正面水平，顯示市民的憂慮情緒隨著防疫放寬而明顯放緩，對新一屆政府施政抱有期望。

文匯報導，民建聯於6月6日至10日以電話抽樣訪問820名香港 市民，本次調查在香港第五波疫情過後、放寬社交距離措施之際進行。調查結果顯示，最新「目前狀況指數」由80微升至83，「綜合消費者情緒指數」由上次89升至98。市民個人財政狀況持續欠佳，過去一年「好轉」比率再刷新低，由4.8%下跌至4.3%。

不過，對於香港未來一年經濟前景，有41%的市民持正面看法。立法會議員周浩鼎表示，調查結果顯示消費者信心整體大幅回升，是因為香港疫情回穩，社會各行業普遍恢復運作，及市民對新一屆政府及新特首有所期望所致。

立法會議員陳學鋒則表示，中國國家主席習近平「七一」重要講話，給香港各界派了「定心丸」，提升市民的信心。他建議在「外防輸入，內防反彈」的大前提下，政府應制定明確的復常藍圖，利用科技「精準抗疫」，盡快與內地商討通關安排，研究調撥部分合適的社區隔離設施作為「在港驛站」，並設立商務免檢疫通關名額。

周浩鼎也表示，政府需要適時有序、逐步放寬海外入境香港的檢疫措施，包括透過增加旅客抵港後數天的核酸檢測次數，靈活運用健康碼、電子手環等科技防疫，以盡快恢復香港與國際的聯繫往來，維持核心競爭力。

另據香港01報導，香港發展局局長甯漢豪昨公布第二季度賣地計畫。今季度將推出3幅住宅用地招標，包括位於沙田、葵涌及屯門，三地合共涉2600伙，連同重建項目本季度，合共供應3210伙。今財年首兩季已推出5350伙供應，達全年目標約四成。