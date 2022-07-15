我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

消費者信心回升 民建聯倡政府定明確疫後「復常藍圖」

香港新聞組／香港15日電
民建聯公布6月「消費者信心指數」調查，各項指數上升。有立法會議員表示，中國國家主席習近平發表的「七一」講話，提升港人信心。圖為香港上環及中環慶祝「回歸」主題巴士和電車穿梭街頭，刻意營造濃厚喜慶氛圍。（中新社）
民建聯公布6月「消費者信心指數」調查，各項指數上升。有立法會議員表示，中國國家主席習近平發表的「七一」講話，提升港人信心。圖為香港上環及中環慶祝「回歸」主題巴士和電車穿梭街頭，刻意營造濃厚喜慶氛圍。（中新社）

民建聯昨公布6月初「消費者信心指數」調查結果。與年初嚴峻疫情期間相比，這次調查結果各指數均改善，特别是「消費者預期指數」由93升至105，是2007年10月以來重回100正面水平，顯示市民的憂慮情緒隨著防疫放寬而明顯放緩，對新一屆政府施政抱有期望。

文匯報導，民建聯於6月6日至10日以電話抽樣訪問820名香港市民，本次調查在香港第五波疫情過後、放寬社交距離措施之際進行。調查結果顯示，最新「目前狀況指數」由80微升至83，「綜合消費者情緒指數」由上次89升至98。市民個人財政狀況持續欠佳，過去一年「好轉」比率再刷新低，由4.8%下跌至4.3%。

不過，對於香港未來一年經濟前景，有41%的市民持正面看法。立法會議員周浩鼎表示，調查結果顯示消費者信心整體大幅回升，是因為香港疫情回穩，社會各行業普遍恢復運作，及市民對新一屆政府及新特首有所期望所致。

立法會議員陳學鋒則表示，中國國家主席習近平「七一」重要講話，給香港各界派了「定心丸」，提升市民的信心。他建議在「外防輸入，內防反彈」的大前提下，政府應制定明確的復常藍圖，利用科技「精準抗疫」，盡快與內地商討通關安排，研究調撥部分合適的社區隔離設施作為「在港驛站」，並設立商務免檢疫通關名額。

周浩鼎也表示，政府需要適時有序、逐步放寬海外入境香港的檢疫措施，包括透過增加旅客抵港後數天的核酸檢測次數，靈活運用健康碼、電子手環等科技防疫，以盡快恢復香港與國際的聯繫往來，維持核心競爭力。

另據香港01報導，香港發展局局長甯漢豪昨公布第二季度賣地計畫。今季度將推出3幅住宅用地招標，包括位於沙田、葵涌及屯門，三地合共涉2600伙，連同重建項目本季度，合共供應3210伙。今財年首兩季已推出5350伙供應，達全年目標約四成。

香港 指數 疫情

上一則

四川小村驚見大黑熊 當地人訝異：歷史上從沒聽過有熊

下一則

組織傳遊說曾志健4人付40萬偷渡費 被斥「吃人血饅頭」

延伸閱讀

4反送中港青 花5萬美元偷渡台灣被捕 曾尋求美庇護未果

4反送中港青 花5萬美元偷渡台灣被捕 曾尋求美庇護未果
4港青欲搭船赴台被捕 包括反送中運動遭警槍擊的他

4港青欲搭船赴台被捕 包括反送中運動遭警槍擊的他
紐約香港龍舟節7月30日舉行 百隊競技

紐約香港龍舟節7月30日舉行 百隊競技
抵港人士11月前擬有條件免隔離 港官：防疫不需學中國

抵港人士11月前擬有條件免隔離 港官：防疫不需學中國

熱門新聞

中國店家「慶祝」安倍身亡，順勢推出活動，誇張行徑讓人看不下去。取材自微博

中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去

2022-07-08 23:13
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
安倍晉三在奈良市幫參議院議員候選人助選時遭槍擊。（美聯社）

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

2022-07-08 04:05
性感女主播組裝電腦是否專業並不重要，憑藉好身材，已足夠吸引粉絲。（取材自B站）

女主播穿黑絲襪、低胸掏CPU 裝機視頻變味

2022-07-09 11:25

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決