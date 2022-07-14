抵港人士11月前擬有條件免隔離 港官：防疫不需學中國

香港推「安心出行」流動應用程式，引入紅碼和黃碼管理；圖為13日接觸者追蹤應用程式在一家購物中心外的電子顯示螢幕可看到。（路透）

香港 本月起將舉辦多項活動，其中香港金融管理局11月初要舉辦「國際投資峰會」，港府放風11月前可能放行抵港人士有條件免檢疫。此外，香港德國商會主席赫佑漢稱健康碼 動機正面，但觀感未必正面。

香港備受年輕人歡迎的動漫電玩節，定於7月29日舉行。去年因應疫情 管控措施，觀眾在場外要排隊近三、四小時。今年動漫電玩節設513個展位，動漫電玩節行政總裁梁中本稱，已與警方溝通，希望不會再出現類似排隊情況。

香港金融管理局計畫11月初舉行「國際投資峰會」，港府官員放風說，屆時抵港人士的隔離形式可能有變，他們仍需要進行核酸檢測，但不排除可改為「醫學監察」，期間禁止到酒吧等。

圖為香港國際機場12日冷清景象。（歐新社）

對實行仿內地的紅黃碼及安心出行實名制，在香港引起疑慮，港府醫務衞生局局長盧寵茂稱，程式的設計，反而是提升自由，禁止進入高風險場所，有助縮短入境人士酒店檢疫。他說，香港因「一國兩制」享高度自主，防疫不需學中國。他說，北京中央不會盲目要求香港跟隨其政策，而這應該令香港所有的海外生意夥伴感到愉快。

盧寵茂又說，港府內部模型推算，第五波疫情反彈將於9月達到高峰，屆時或有1萬名患者要住院，但不會讓疫情失控。

香港特首李家超也說，抗疫措施要因時制宜，希望「紅黃健康碼」能夠盡量方便到由外國經機場的入境人士，「紅碼」確診患者的活動會受到限制，至於「黃碼」入境人士的酒店隔離時期能否縮短，要按疫情變化而定。

香港新聞組／香港14日電

明報報導，香港德國商會主席赫佑漢稱，關注健康碼的設計可能令旅客困惑，「雖然動機是正面，但給外地旅客的印象未必正面」。加拿大前駐港澳總領事南傑瑞也說，旅客或擔心在港活動受限制甚至要隔離，認為健康碼會打擊旅客赴港意欲。歐盟駐港澳辦事處回覆查詢時說，密切留意港府構思，認為如果推出，應盡量將影響減至最低，包括隱私方面。

另據大公報報導，港府宣布明日起，規定旅客須持有特別核酸檢測預約證明，方可進入深圳灣口岸進行核檢及辦理過關，以免口岸擁擠。