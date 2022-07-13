助脫貧 港府擬發2000弱勢初中生1274美元

香港示意圖。圖／shutterstock

港府再展施政新風，特首李家超指示成立的弱勢社群 學生擺脫跨代貧窮行動小組、土地及房屋供應統籌組、地區事項統籌工作組、公營房屋項目行動工作組，昨日均舉行了首次會議，並各自定下了時間目標。

文匯報報導，其中，由政務司司長陳國基任主席的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，就定下要在第一期行動扶持2000名初中學生的目標，為他們作師友配對，並提供5000港元（約637美元）啟動資助，讓學生向個人目標進發；成功完成計畫後會另發5000港元的獎學金。行動小組將爭取在下月公布詳情，開始招募友師和學員，並考慮於一年後優化計畫並推出第二期。

陳國基表示，行動小組以精準扶貧為務，推行計畫以助解決跨代貧窮問題。計畫將在社區和學校招募來自弱勢社群，尤其是居住在劏房的初中學生，第一期設2000個名額，包含「師友配對」、「個人發展規畫」和「財政支援」三大元素。

計畫下，每名初中學員會獲配對義務友師，友師將與學員分享人生經驗，安排參觀、工作影子計畫或其他活動，擴闊學員的視野，加強其自信，以積極正向態度定下個人目標。

此外，友師將幫助學員培養正確理財觀念，有效使用計畫為學員提供的財政支援，實踐他們的個人發展規畫。行動小組初步擬向每名學員提供5000元的啟動資金，在友師的指導下使用，朝個人目標進發；成功完成計畫後另發5000元的獎學金，讓學員應用在計畫期間學會的理財觀念自行決定用途。

會議上，行動小組還探討如何促進商界積極參與，包括提名 具豐富人生經驗的友師，為學員提供相關的財政支援。行動小組亦會動員政府部門、公營機構及商業機構舉辦具啟發性的團體活動，開闊學員的視野。

行動小組初步商定計畫的成效指標，同意應着重評估和比較學員於參與計畫前後，在自信心、責任感、設定目標和理財能力等多方面的變化和提升，為他們儲備能量，擺脫跨代貧窮。