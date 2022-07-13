美駐港總領事史墨客臨別演說：國安法毀香港自治

美國駐港澳總領事史墨客臨別演說批評北京，直言國安法嚴重破壞香港自治，通過模糊定義國家安全，適用範圍廣泛、粗暴。（路透）

美國駐港澳總領事史墨客即將離任，在香港 美國商會發表臨別演說，批評中國在香港實施國安法，嚴重破壞香港自治。港府回應指其演說對港區國安法 評論屬不公平及與事實不符，中國外交部駐港機構批史墨客在香港極盡顛覆滲透之能事。

史墨客即將任滿，他11日在美國商會的活動上發表臨別演說，批評北京 在香港實施國安法，營造一種令人恐懼及脅迫的氛圍，港府至今拘捕或拘留過百名社運人士、反對派及普通市民，而港區國安法的適用範圍廣泛、粗暴，令人不寒而慄。

史墨客又批北京改變香港選制，全然放棄民主進程。選委會充斥親北京人士，並只支持一名特首候選人，導致一場無競爭的假選舉，又大幅減少選委會的合資格選民人數，背離基本法定明實現普選的最終目標。

史墨客指北京近年逐步拆毀及破壞給予香港的自由及高度自治，將騷亂及暴力歸咎於外部勢力，只不過是中國領導人為卸責找外國做代罪羔羊，試圖將香港描繪成大國鬥爭中的棋子，亦是企圖逃避真相。強調美國對港政策數十年如一，採取的每一步都是為應對北京及港府，未能履行中英聯合聲明有關香港地位所作的承諾。

港府發言人12日回應說，港區國安法所規定的四類「危害國家安全」罪行具清晰定義，當中列明的罪行與其他司法管轄區的國家安全法相似，執法部門根據證據、法律等才採取執法行動，與當事人背景無關。又稱港區國安法讓香港由亂變治，確保一國兩制行穩致遠及香港長遠繁榮穩定。

中國外交部駐港特派員公署批史墨客汙衊中方涉港方針政策，詆毀一國兩制成功實踐。

記者陳言喬／香港13日電

美國駐港總領事史墨客在離任演說中批評中國中國和香港政府，中國外交部發言人汪文斌12日回應稱，美方駐港領事官員罔顧事實、危言聳聽，對中方治港政策大放厥詞，對香港政治經濟形勢抹黑污蔑，中方表示強烈不滿和堅決反對。

史墨客稱，香港國安法侵蝕香港政治和社會自由，亦將損害香港全球服務中心地位。國安法將例行的外交活動定義為「干涉」，使外交官受到威脅。他說，美方不支持「港獨」，但希望中方履行承諾，給予香港自治權。