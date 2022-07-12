港+2863 15日起居隔確診須戴電子手環 紅黃碼禁堂食

為等待核酸檢測結果，深圳灣口岸11日上午聚集大批過境市民。（中通社）

香港 新冠肺炎疫情 有反彈跡象，昨日新增2863宗確診個案。為扭轉疫情上升趨勢、實現更精準防疫 目標，港府醫務衞生局局長盧寵茂昨日表示，目前有逾1.2萬名確診者接受居家隔離，由15日起所有居家隔離的確診者必須佩戴電子手環，確保沒有違反隔離令要求離開居家範圍。

文匯報報導，港府將盡快推出「安心出行」實名制及推行紅黃綠二維碼。紅碼適用於確診者，嚴禁出行、餐廳堂食；黃碼適用於抵港檢疫人士，在此前提下抵港者的酒店檢疫期有條件縮短，改以居家監測，並可以「點對點」方式繼續工作、學業，但限制堂食、到高風險處所；綠碼持有人則可以自由出入場所。紅黃碼不設追蹤功能，措施也不會影響普通市民，而是避免社會因疫情付上更大代價。

盧寵茂強調，今屆港府的防疫政策是「不躺平」，為扭轉疫情上升趨勢，降低公共醫療的風險，就要通過更精準防疫的措施，將病毒即時繁殖率降低至1以下。對於確診病人，港府要有比較嚴謹但人性化的隔離或檢測措施。

他說：「香港是法治社會，推出電子手環有法可依。這並不是不信任確診市民，但畢竟不能保證所有確診人士遵守防疫令，新措施是為降低其他市民的感染風險。」

香港智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文對措施大表贊同，認為推行「實名制」有助制衡一些只顧一己私利、未有認真遵守防疫措施的人士，包括以舊手機或假「安心出行」的欠公德行為。

香港創科發展協會主席陳迪源則指出，不少市民常誤會收集資料就等同侵犯私隱，其實是誤解，「只要好好保障個人資料，收集出行紀錄用於防疫，並不等於侵犯個人私隱。」他建議港府在執行上要有效率，對於「紅碼」確診者一旦已康復，或「黃碼」已完成居家隔離，必須盡快「解碼」，不應因為有所滯後而令措施由助民抗疫變成擾民。

澳門「停市令」下，11日市面異常冷清。（美聯社）

此外，澳門爆發新一波疫情，至今累計個案已達1526宗，昨日起，當地除豁免行業的工商業活動及賭場均須停運7天。「停市令」下，市面異常冷清，有市民欲乘坐巴士卻因無法出示「特許工作證」，被拒上車。警察總局則透露，截至昨午3時，共向違規跑步、在公園閒坐等不符防疫要求的人士發出905宗勸喻。