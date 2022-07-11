港+2992確診 擬比照內地 推實名「健康碼」

香港醫務衛生局長盧寵茂表示，正研究手機程式「安心出行」的實名登記，限制未做檢測高風險市民進入部分場所。（中通社）

香港 當局昨通報新增2992例新冠確診，連續數日確診數逼近3000例，另增2例死亡。香港新任醫務衛生局長盧寵茂表示，正研究手機程式「安心出行」的實名登記，限制未做檢測 高風險市民進入部分場所，接著再實施模仿內地的「紅黃綠」健康碼 ，限制高風險而未接受強制檢測的人出入場所。

香港醫務衛生局局長盧寵茂（右）10日到深圳灣口岸視察核酸檢測流程，並親身嘗試核檢程序，認為流程費時染疫風險高，提出登記手續智能化的可能性。（中通社）

盧寵茂此前是香港大學深圳醫院院長。他稱正與港府創新科技及工業局研究，改良「安心出行」應用程式，以實名登記，提醒高風險市民要盡快做核酸檢測，下一步再實施類似內地的「紅黃綠」健康碼，限制高風險而未接受強制檢測的人，出入某些場所。

盧寵茂稱，如果允許染疫的市民有（行動）自由，就是剝削無染疫市民的自由，現任港府不希望再收緊社交距離措施，認為收緊措施是不精準的做法。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

他又指在香港第五波疫情高峰，接納快速測試結果是無辦法之中的辦法，但快速測試有局限，會造成錯誤的安全感。他上任後已聯絡檢測承包商，指要提升核酸檢測能力，並研究要求高風險人士，包括養老院員工，在快速測試之上，再做核酸檢測，初期可能一周一次，再加強到兩天一次。

香港昨通報增2992例確診，其中本土2773例，境外輸入219例。新增兩例死亡。新增個案中，有46例疑為涉BA.2.12.2病毒，包括34例未找到源頭個案。另有9例疑為BA.4或BA.5病毒個案，其中3例源頭不明。