澳門封城前現搶購潮 超市貨架缺貨 港人急回港

澳門疫情快速升溫，11日起封城一周。（中通社）

澳門 9日新增93宗新冠肺炎確診個案，令新一波疫情 增至1467人受感染，11日起須停工7天，至18日結束。如非必要，所有人員禁止外出。不少市民紛紛外出搶購物資，為禁足期作準備，多區超市及藥房皆現長龍。有居民反映，在超市門外等候約20分鐘才能入內。有在澳門工作的港人昨日回港，擔心當局無了期延長限制出行。

綜合媒體報導，澳門政府要求市民外出時，須戴上KN95、N95或以上級別的口罩。「停擺」措施宣布後，澳門市面隨即湧現搶購潮。有超市部分貨架被清空，提款機亦出現排隊人龍。

明報報導，任職銀行後台的25歲澳門人關先生表示，從好友及社交媒體得悉有市民到超市搶購糧食，由於當地上月中疫情爆發起不時有傳言稱會「封城」，他早已儲備凍肉、KN95口罩，物資能支撐兩三天。

據報導，多名澳門居民表示，昨日市面大致平靜，不過多間超市外有身穿全套保護衣的工作人員駐守。關先生表示，留意到超市貨品有加價，例如平日一梳香蕉約售20至30港元（約2.5至3.8美元），昨則標價50港元（約6.3美元）。澳門居民張先生則憂慮稍後出現民生問題，例如銀行關門下，沒有提款卡的市民不能提款。對於澳門政府前天表示如果不能達到控疫效果，會考慮更嚴厲措施，他們均希望政府能盡早交代下一步措施。

澳門特區市政署昨日已加派人手維持各街市秩序，昨早並在祐漢街市試行人流管制，準備今日按實際情況實行，澳門民防行動中心則強調鮮活食品、糧油食品來貨及存量充足，呼籲市民無須大量囤積。

澳門衛生局局長羅奕龍昨日表示，為保障廣大市民安全，今天起的一周期間，需要上班的餐飲服務業人員、餐飲外賣配送員、巴士及的士的司機會列為重點人群，須每日做一次核酸檢測 ，而原本的保安、清潔及物業三類重點人群仍要繼續每日核酸檢測，而部分檢測站將延長服務時間。澳門10日起一連8日進行多4輪全民核酸檢測。

超巿及街巿等場所今日起則要實施人流管制，澳門特區政府市政署街市事務處處長梁焯文昨日表示，若排隊人數太多，現場工作人員會派籌。超市員工徐先生則表示，將配合指示限制人數，如收銀台有8人至10人排隊結帳時，超市將在門外截流，待客流量減少才開放市民入內。