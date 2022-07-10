歐洲議會通過決議譴責逮捕陳日君 中國不滿

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

歐洲議會7日通過一項有關香港 的決議，譴責港府逮捕著名的天主教榮休樞機主教陳日君和其他4名民主派人士，並敦促中國撤銷港區國安法，重新承諾維護香港基本法。北京 對此表達了強烈不滿。

中央社引述美國之音中文網報導，歐洲議會（European Parliament）的決議說，逮捕陳日君等人「象徵中華人民共和國繼續對香港最後一點自治和自由的系統性破壞和對民主運動的打壓」，而且也「明確表明」行政長官李家超公開宣示的「會更加強力壓制一切批評聲音、進一步加大打壓力度的意圖」。

香港警務處5月以「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」的罪名拘捕已解散的「612人道支援基金」4名信託人，包括陳日君、前嶺南大學學者許寶強、前立法會議員吳靄儀、歌手何韻詩和前立法會議員何秀蘭。4人都否認相關指控，之後獲准保釋。

90歲的陳日君向來直言不諱批評中國政府。

基金會的另一名信託人何秀蘭因為參與未經批准的政治集會的罪名正在獄中服刑。

「612人道支援基金」成立於2019年，目的是為所有在「反送中」運動中被捕、受傷或有關人士提供人道支援。港警宣布對該機構的營運紀錄展開調查後，基金會於去年8月宣布關閉。

歐洲議會的決議敦促香港當局撤銷對陳日君等人的指控，並且釋放何秀蘭，以及允許「612人道支援基金」恢復運作。

除譴責香港當局逮捕陳日君等人士，歐洲議會上述決議還敦促北京全面撤銷港區國安法，履行保障集會、結社和言論以及宗教自由的香港基本法。

決議還說，李家超當選香港新的行政長官「公然違反主要的民主原則和政治多元化」以及「無視香港公民的普選權利」。

決議並再次呼籲歐盟 理事會，針對李家超和其他所有對於持續打壓香港人權負有責任的香港和中國官員，實施有針對性的制裁。

中國駐歐盟使團發言人回應說：「歐洲議會有關決議罔顧事實，顛倒是非，妄議香港特區警方執法行動，惡意抹黑香港人權狀況和『一國兩制』成功實踐，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

香港政府發言人則聲明說，歐洲議會的決議「污蔑和詆毀香港的法治」。

中國外交部駐港公署的聲明抨擊歐洲議會的決議是「干預香港事務的拙劣政治把戲」。

歐洲議會此前曾通過多項涉及香港的決議。今年1月的一項決議批評香港言論、結社和新聞自由受到嚴重侵蝕，並要求歐盟委員會檢視香港在世界貿易組織（WTO）的獨立地位。

這些決議沒有法律約束力，但反應了歐盟內部在香港問題的立場。

在7日的決議中，歐洲議會還呼籲梵蒂岡為陳日君和其他面臨迫害或拘押風險的宗教領袖提供全面支持。

陳日君被捕後，梵蒂岡表達了關切，但也表示希望與北京在主教任命方面合作。教宗方濟各本月初接受路透社採訪時表示，盼與中國政府續簽「梵中主教任命臨時協議」。