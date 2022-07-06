香港「羊村」繪本案 工會5人不認複製煽動刊物罪

「羊村十二勇士」繪本案，工會五人不認複製煽動刊物罪。（Getty Images）

五名香港 言語治療師總工會理事出版「羊村十二勇士 」等兒童繪本後，被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，被捕後還押近一年，案件昨日在區域法院開審，5人不認罪，審訊今續，各被告繼續還押。

明報報導，控方開案陳辭指出，各被告合力創作及發布3本繪本，影射反修例運動、「12港人」及醫護罷工，當中描繪中港兩地為敵對族群，意圖「灌輸分離主義」，教育 讀者「不做中國人」，「損害中國主權及領土完整」。

據報導，本案被告依次為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、祕書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓。散庭時，有旁聽者向5人做心形手勢，並打開手機的燈揮動，部分被告揮手回應。

報導稱，控方開案陳辭指出，工會在2019年12月選出各被告及黃凱晴任職理事會。首被告黎雯齡多次接受傳媒訪問，形容「工會是政治能量的載體」，會做自己版本的國民教育，抗衡政府的「洗腦教育」。控方認為此反映各被告意圖透過工會之名，將其政治主張「包裝成合法且具說服力」。

報導說，工會於前年6月4日至去年3月15日，發布3本繪本。控方認為當中「羊村」及「狼村」兩個部落，實際上是描述香港及中國內地，兩者血緣截然不同，本性格格不入，屬敵對族群，內容「公然漠視一國兩制」。

報導指出，首本繪本為「羊村守衛者」，內容描述羊兒反抗，迫使大灰狼暫緩「狼羊規矩」。控方認為繪本末頁列出反修例運動背景資料，將內容與運動連結起來；故事末段預示受壓迫的時代到臨，港人不應放鬆戒備，並問讀者會否勇敢守衛家園。控方認為繪本有「設計要給出的答案」，據社會背景解讀，是呼籲人們武裝對抗當權者，煽動他人使用暴力。

報導稱，控方亦引述首、次被告接受網媒「獨立媒體」、「自由亞洲電台」等訪問，提及希望透過繪本解釋反修例運動的因由，讓兒童長大後明白「人生來應有民主自由，我們是爭取本來屬於我們的東西」，而「羊村十二勇士」則是希望喚醒港人對「12港人」的關注。