貫徹習精神 李家超帶頭討論中對港「4點希望」

李家超和新一屆政府主要官員3日首度到港府總部上班，開會討論如何正確理解及落實習近平提到的4點希望。（新華社）

香港 新一屆政府主要官員3日舉行內部會議，在特首李家超的帶領下，討論了中國國家主席習近平 對香港所提的4點希望。李家超指出，教師是影響學生最大的元素，當局在教師的操守、培訓方面需要做大量的工作，通過教育 讓香港年輕人有家國認知。

習近平6月30日及7月1日訪港，出席慶祝香港主權移交25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮，他在儀式上致辭時，對香港提出4點希望，一是著力提高治理水準，二是不斷增強發展動能，三是切實排解民生憂難，四是共同維護和諧穩定。

李家超和新一屆政府主要官員4日首日到政府總部上班，政務司副司長卓永興向媒體說，3日與特首開了兩個半小時會議，討論一些重要事項，包括如何正確理解及落實習近平提到的4點希望。

在「七一」之後，李家超連續三天在其官方中國社群平台微博留言，表達對一些問題的看法及交代當天行程。他3日在留言中提到，新一屆政府舉行了第一次內部會議，他在會議中強調兩點，一是把習近平提出的「4點希望」作為新一屆特區政府施政的大方向，以及要求各司、局長要獨當一面，高效處理自己政策範疇內的事，並且負起責任。

此外，大公報、文匯報報導，李家超4日接受中央廣播電視總台訪問，被問到如何透過教育讓香港年輕人有家國認知，他表示，兩年前香港已加大教育工作力度，課程中有很多改造，加入中國歷史、國家發展元素，亦加入政治制度，包括憲法、基本法以至國家制度和國安法的認識。

李家超指出，學生受教師的影響很大，而且教師作為影響學生最大的元素，應該以身作則。當局在教師的操守、培訓方面需要做大量的工作，這項工作已經展開逾一年，但未來要繼續做，再加大力量。另外，青少年活動中亦加入訪問團和交流團等，讓他們更認識國家歷史發展。