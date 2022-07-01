七一升旗禮3號風球下舉行 護旗方隊中式步操進場

香港行政長官李家超和政府高層官員，1日上午出席在金紫荊廣場的升旗儀式。（中新社）

雖然香港 今天有三號強風信號，但第六任行政長官李家超和政府高層官員仍出席在金紫荊廣場的升旗儀式。卸任的行政長官林鄭月娥 和丈夫林兆波、全國政協副主席兼前特首梁振英伉儷也有出席。早上10點在會展舉行慶回歸大會及新一屆政府就職典禮，國家主席習近平會出席。

綜合媒體報導，旗儀式開始時，警察 銀樂隊先奏響樂曲，紀律部隊儀仗隊和步操隊，包括共有27人的護旗方隊，均以中式步操進場，並由歌唱家陳永和譚樂軒領唱國歌；其後徐徐升起五星旗及區旗，而飛行服務隊的直升機亦在上空飛過，紀律部隊的船隻就在海港致敬。

第六任特區行政長官李家超和政府主要官員出席升旗儀式，飛行服務隊的直升機在上空飛過。 （中通社）

由於新冠肺炎疫情關係，回歸活動防疫措施十分嚴格，官員、議員及其他受邀人士，事前需要到指定酒店隔離，而採訪慶回歸大會和就職典禮的記者，事前兩日亦需要入住隔離酒店。此外，三號強風信號現正生效，但天氣情況許可，儀式仍在金紫荊廣場舉行。

出席升旗禮的嘉賓有新一屆政府高層官員、行政會議成員、立法會議員；前行政長官曾蔭權伉儷，及剛卸任的第5屆政府官員等出席。中聯辦主任駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、外交部駐港公署特派員劉光源等也參加升旗典禮。

升旗儀式結束後，特區政府會在會展3樓大會堂舉行慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。

康文署指晚上8時將在紅磡香港體育館舉辦慶祝香港回歸祖國25周年文藝晚會，提醒所有進入香港體育館的人士必須使用「安心出行」流動應用程式和符合「疫苗通行證」的相關規定。較早前已陸續有政界人士，收到文藝晚會的邀請函。