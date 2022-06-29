習近平將到訪香港 港媒：取消晚宴回深圳過夜

習近平伉儷今天抵達香港，香港已做好歡迎準備。（美聯社）

中國國家主席習近平 30日下午將到訪香港 ，參加香港回歸25年慶典以及新任特首就職典禮，但港媒指出，原定會舉辦的晚宴已取消，習近平也將回深圳過夜、7月1日再到香港參加慶典。

據港媒30日報導，習近平30日下午將會接見本港的主要官員、行會成員、部分港區人大政協，以及政商界人士，這些成員已開始在酒店隔離，而習近平及其他隨行中央官員，以及港府現任及候任政府主要官員，原定今晚出席香港禮賓府的晚宴，但報導引述消息指出，由於疫情關係，宴會將會取消。

此外，報導也表示，習近平在完成今日行程後，晚上將會到深圳過夜，並會在明日返港，出席慶祝香港回歸二十五周年大會暨新一屆政府就職典禮，發表重要講話，並為下任特首李家超及其他主要官員監誓。

人民日報今天發表署名文章細數香港這25年來的發展成就，這篇署名任仲平的文章摘錄習近平近十年間有關香港的多段講話內容，提出在這十年間「對香港的諄諄勉勵鼓舞人心」。文章提到2012年12月，廣東深圳蓮花山公園。習近平瞻仰佇立在山頂的鄧小平同志銅像並敬獻花籃後，有香港記者問：「習總書記，有沒有話要對香港同胞講？」習近平回答清晰有力：香港一定會繁榮昌盛的！

文章還說，習近平強調：一國是根，根深才能葉茂；一國是本，本固才能枝榮。他還勉勵港澳同胞稱，實現中華民族偉大復興，港澳同胞大有可為，也必將帶來香港、澳門 發展新的輝煌。

即將御任的特首林鄭月娥昨天在社交媒體的最後一篇帖文，聲稱「習主席五年前在港的重要講話，是我面對嚴峻挑戰時的信心依靠」，並且期望他的下次講話「為特區指明方向，助港再上新征程」。