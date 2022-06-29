習近平伉儷南下 港深禁無人機 彭麗媛傳將參觀戲曲中心

2017年香港回歸20年，國家主席習近平（左一）及夫人彭麗媛（右二）乘坐專機抵港，在機場停機坪獲大批學生夾道歡迎，今次習近平伉儷訪港則擬取道陸路。（取材自港府新聞網）

香港 回歸25周年，中國國家主席習近平 料會南下外，香港01報導，夫人彭麗媛亦會隨行。最新部署所見，6月30日訪港首天，兩人將循高鐵即日往返港深兩地，7月1日早上再赴港出席新班子就職禮，彭麗媛或會到訪位於西九文化區的戲曲 中心。警方在維港兩岸設立臨時限飛區，禁止所有飛機及飛行裝置在限定範圍飛行，亦將設立小型無人機限飛區。

據報導，領導人首次循陸路訪港，警方嚴陣以待，除於高鐵西九站駐重兵外，亦會沿線遙距護航及高度佈防，包括沿途有人駐守及巡邏，確保萬無一失。警務處助理處長（行動）呂錦豪指，審視風險評合後，在習近平出席活動期間全港列限飛區，所有小型無人機禁飛。深圳市公安局也通報，為確保香港回歸25週年慶典活動安全順利舉行，從6月28日零時起至7月3日午夜12時，在深圳行政區域內禁止使用無人機等航空器。

消息透露，按來港行程部署，習近平伉儷將於30日下午乘坐高鐵由深圳抵港，並於高鐵西九龍站逗留視察，兩人隨後各有行程安排，習近平將赴港島，彭麗媛則預計留守西九一帶，包括前往毗鄰西九龍站的戲曲中心參觀，並於傍晚出發前往港島，會合習近平，出席禮賓府特設晚宴。

翻查資料顯示，領導人夫人隨行訪港並非慣例。2012年回歸15周年，時任國家主席胡錦濤夫人劉永清未有現身，即使隨行來港，亦甚少單獨活動，作風較低調；習夫人彭麗媛則創先河，2017年訪港時，先後探訪幼稚園和老人院，今次則擬到訪於2019年啓用的戲曲中心，由於彭夫人是歌唱家出身，今次專程到訪戲曲中心，別具意義。