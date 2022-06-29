港警約談 社民連：七一不示威 民研押後公布民調

圖為港人2020年7月1日抗議港區國安法上街示威。（Getty Images）

香港 回歸25周年及新政府就職前夕，香港社會民主連線主席陳寶瑩聲明稱，社民連部分義工及友人昨被國安警察 約談。社民連評估形勢後，在七一當日不會有任何示威活動，還稱「形勢艱難，祈請見諒」。

社民連一直是泛民陣營中較為積極及激進的黨派，香港回歸以來，幾乎每年7月1日都會舉辦遊行 示威，要求民主普選。此前外界預期社民連將會一如既往，當天早上派人在會展中心外遊行示威。

香港警察在灣仔金紫荊廣場巡邏。（美聯社）

據悉國安處也約晤部分社運人士，包括前支聯會常委趙恩來及「女長毛」雷玉蓮，問及他們七一有否行動。雷玉蓮表示，她七一未有任何計畫，只打算「周圍行吓（四處走走）」，承諾不會去示威遊行，反問如果去大澳看神功戲會否被警方跟蹤。民主黨主席羅健熙則表示，沒接獲警方國安處約談，亦無計畫七一當日舉行任何活動。民協主席廖成利亦未接獲警方國安處約談，民協早已表明七一不會有任何活動。

警方則表示，暫未收到七一當日公眾集會申請，但尊重市民和平集會的權利，會制定活動區及遞信區，強調不允許任何暴力及違法行為。

明報報導，香港民意研究所(民研)原定昨日公布有關回歸25周年的民調結果，下午表示因應「相關政府部門經過風險評估後的建議」，押後至下周公布，據悉有關部門為警方國安處。

另據報導，香港記者協會昨表示，至少7間本地及外地大型通訊社、報章、電子傳媒及網媒接獲政府新聞處通知，因「保安理由」，至少10名記者及攝影人員，被拒批採訪七一升旗禮及新一屆政府宣誓儀式。據悉，屬港府部門的新聞處及香港電台，也有工作人員不獲批進場地。記協對當局在如此重大事件作出無可改變的採訪安排，表示極度遺憾。