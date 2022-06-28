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7‧1前夕 港警查獲仿製槍械逮3人 搜出「光復香港」旗幟

香港新聞組╱香港28日電
香港警方查獲38支仿製槍、8把刀、一支伸縮棍、一批防毒面具和一批反政府旗幟等。（中通社）
香港警方查獲38支仿製槍、8把刀、一支伸縮棍、一批防毒面具和一批反政府旗幟等。（中通社）

國家主席習近平七一出席香港主權轉移25周年大會等活動前夕，香港警方昨天宣布查獲一批仿製槍械及反政府旗幟，並逮捕3人。

警方高層舉行記者會，宣布破獲3起仿製槍械案件，檢獲38支仿製槍械、8把刀、1支伸縮棍、一批防毒面具及一批反政府旗幟等，拘捕3人，年齡由17至44歲，最年輕者為中學生，但3宗案件彼此沒有關連。

對於偵破這些案件，警方表示感謝市民提供相關資料，但沒有說明有關資訊是否透過新成立的「反恐舉報熱線」獲得。

警方表示，被捕的17歲中學生在網上售賣防毒面具及防毒面具濾罐等；警員在其家中搜出汽槍、「光復香港、時代革命」旗幟及有反政府口號的報章等；另外2名被捕者是23歲的無業男子及44歲送貨工人。

反送中」運動雖然已經結束，香港警方6月初宣布設立「反恐舉報熱線」，並將提供賞金，以鼓勵市民提供涉恐、涉暴線索。

港警曾表示，港區國安法生效後，整體治安大致恢復穩定，但本土極端分子的活動轉趨隱蔽和地下化。2021年7月，警方就偵破一個本土激進組織，其成員企圖利用爆炸品襲擊重要公共設施，並租用賓館作為「炸彈製造實驗室」。

今年5月，警方也偵破兩宗案件並拘捕多人，他們企圖製造大殺傷力武器及策畫暴力襲擊，行動中檢獲不同武器和大批疑似製造爆炸品的工具及原材料。

有鑑於此，警方將原有的「反暴力報料熱線」升級為「反恐舉報熱線」，由跨部門反恐專責組負責管理。

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