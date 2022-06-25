珍寶海鮮舫未全沉 船東擬派人鑿沉

珍寶海鮮舫在南海傾覆，拖船公司表示已準備將船鑿沉。圖為珍寶海鮮舫14日被拖離香港仔避風塘後遠離的照片。(路透資料照片)

有46年歷史的香港 仔珍寶海鮮舫，自本月14日被拖離香港踏上「搬家之路」後，10天來在海上經歷跌宕起伏的「浮沉錄」，更一度傳出「被沉船」，重重疑竇引起為香港網友熱議。

文匯報報導，最新情況是，船東證實海鮮舫是入水翻轉而非完全沉沒，仍在西沙群島一帶海面載浮載沉。拖船公司駁斥「弄沉」海鮮舫一說，並稱事發後打撈海鮮舫完全不可能，透露船東正計畫請潛水員鑿穿其他浮力艙，讓其沉入海底。不過，最終船東如何跟進暫未有定論，海鮮舫的最終歸宿仍是未知之數。

報導引述有線電視新聞指出，負責在南海拖引珍寶海鮮舫的拖船公司位於南韓 釜山，該公司董事尹周東（譯音）表示，珍寶海鮮舫18日下午在西沙群島對開遇上2米高風浪，海鮮舫左邊出現下沉，6小時後，船長再通知左邊船身再下沉。「海鮮舫出發時吃水深度是1.5米，但後來船隻左邊差不多沉至海平面；那時我們意識到，這裡有問題、很大問題。」

拖船事後被指不尋常地呈鋸齒狀地徘徊航行，尹稱拖船仍然留在附近，是為確保航道上其他船隻不會撞過來。

對有人質疑事發當日西沙一帶吹二級風天氣良好，但據報海鮮坊因「遇上風浪」入水，尹解釋蒲福氏二級風力是區域平均情況，不能夠準確估算每一個位置，亦無法估計實際水流，很多其他環境因素會影響拖船。

針對網友質疑「故意弄沉海鮮舫」一說，尹說：「我們的船員全部是韓國人，這只是一場意外。」至於為何拖出大海，事前有否評估風險等，他稱拖船公司是按船東要求做，不會問原因。

被問及會否考慮將海鮮舫打撈上來，尹直言「完全不可能，這是保險 的問題」。

明報報導，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，有保險公司承包珍寶本次航程的保險，舉例假設珍寶價值1億元，一旦出現事故，保險公司推斷維修及打撈費高過1億元，便會被視作「全損」，投保人可按保險金額向保險公司索償。對於有指船東及保險公司計畫任由珍寶沉沒，羅解釋此舉可令保險公司損失較少，但有海事專家稱，若珍寶並非自然沉沒，而是被人為「打沉」當作「垃圾」棄置海中，需視乎其身處水域管轄權誰屬，才能確認是否可合法棄置。