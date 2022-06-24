李家超擬出席APEC 因被美列黑名單 恐遭西方抵制

香港候任特首李家超擬出席11月在曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會。（中通社）

香港 候任特首李家超表示，計畫出席11月在曼谷舉行的亞太經合組織（APEC ）領導人峰會。因李家超仍在美國制裁名單上，港澳研究會副會長劉兆佳稱，不排除美國和其他APEC成員國反對李家超出席，可能演成外交風波。

李家超接受訪談，談到向海外推廣香港是非常重要的工作，表示他計畫出席今年在泰國 舉行的APEC領導人峰會，向國際夥伴展示香港是具有競爭力及開放的社會，港人享有基本法保障的自由及權利，有獨立的司法制度。

對李家超宣布他的有意出訪，港澳研究會副會長劉兆佳稱，不排除美國和其他西方的APEC成員國，向泰國施壓，反對邀請李家超出席峰會。但由於泰國和中國友好，未必會順從美國要求，估計屆時美國或會有下一步行動，有機會演化成外交風波。

劉兆佳又說，下年度APEC領導人峰會將由美國擔任主辦國，俄羅斯總統普亭會否獲邀將會成爲焦點。長遠看香港主要官員被制裁，或會增加與美國等西方國家聯繫的困難，可能需要改派未受制裁的官員，以及有地位和對外關係的人士出席國際活動。

6月19日，李家超在獲中國國務院委任時，表示對美國的「制裁」嗤之以鼻，還說他不會理會，更不會主動理會對方及其制裁如何發展，他上任後不會主動尋求對方撤銷，強調其團隊會繼續維護國家安全和主權。

李家超是在他任港府保安局長期間，也即港版國安法通過前的2020年8月7日，被美國政府和時任美國總統的川普，列入制裁名單的，作為對其對侵害人權及破壞香港自治的懲罰；同年10月15日，香港特首林鄭月娥和李家超等人，再因美國的香港自治法而被制裁。

同期被制裁的港府官員，進入下屆香港政府中共有四人，除李家超外，還有候任政務司長陳國基、候任政制及內地事務局局長曾國衛及連任保安局長的鄧炳強。

另據明報報導，新加坡國立大學副教授莊嘉穎說，由於李家超並非受泰國制裁，出席峰會本身不會有任何法律後果；如果李家超出席峰會，美國、加拿大及澳洲等國或會選擇在峰會期間不與李接觸。