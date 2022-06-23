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港增1447例確診 連8天破千 再增5院舍爆疫

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港昨天新增1447例新冠確診病例，連續8天破千例，而且數字有上升趨勢。香港衛生官員在記者會上表示，新增的確診病例中，124例為境外移入。本地新增1名確診者死亡，第五波疫情迄乞累計有9184人染疫死亡。

晴報報導，Omicron亞系變種本地感染持續，機場有1名FedEx Express職員疑染BA.4或BA.5。張竹君指，該職員居於屯門嘉才里，平日在亞洲空運中心辦公室上班，偶然會到停機坪巡查，並在機底取貨。

他每日均會快測，直至18日核酸檢測陽性，CT值介乎27至28，因無外遊史，料在本地感染，源頭或與輸入個案相關。患者曾到訪的亞洲空運中心食堂「泛亞飲食」及青衣「賓墟冰室」均要強檢。另外，BA.2.12.1亦多7宗本地個案，當中5人源頭未明。

院舍方面則多5間爆疫，當中4間各涉1名職員，19人要檢疫。灣仔年長智障人士院舍「聖雅各福群會僖明居」多1名院友中招，他到訪的日間活動中心「雅聚天地」早有6人染疫，3人亦住僖明居。因為個案上升，社署指25日石硤尾公園體育館及小西灣體育館將轉為暫託中心，共有340張病床接收輕症或無症狀確診院友。

學校昨增190人確診，涉165間學校、159名學生和31名教職員。聖士提反書院感染個案擴散至宿舍，除5Y班5名學生外，宿舍同層有4名宿生感染；全校累計9名學生中招，涉5個班級。張竹君指，已要求同層其餘52名宿生返家或入隔離中心檢疫，而除了5Y班外，其餘班級未有傳播，毋須停課。

觀塘五邑司徒浩中學2C班亦多2人感染，全班6生染疫。荃灣聖芳濟中學籃球隊則多3人確診，累計10名隊員染疫、來自9個班級。另基督教宣道會宣基小學（坪石）的4D班，因全班24人中有3人感染，需停面授課1周。

香港 檢測 疫情

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