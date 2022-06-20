「香港故宮」7月開幕 藝聚香港串遊路線大公開

將於7月開幕的香港故宮文化博物館。圖／港旅局提供

疫後旅行趨勢之一是定點深度遊，藝術文化更是其中重點。香港 繼M+視覺文化博物館 於去年開幕後，緊接著「香港故宫文化博物館」也將在7月登場。擁有全球規模最大的文化項目之一的西九文化區，還有各種結合匠人文化和時下潮流元素的傳統工藝，香港旅遊發展局也規畫「藝」遊香港深度之旅，發掘隱藏於大街小巷中意想不到的街頭藝術！

位於維多利亞港海濱的西九文化區，首批主要文化設施—藝術展亭、戲曲中心、自由空間、藝術公園和M+視覺文化博物館目前已開放，即將開幕的香港故宮文化博物館，則會以嶄新的策展手法，結合故宮及世界重要文化機構的珍藏，吸引著全球旅客。

去年底開幕、引起熱烈討論的M+視覺文化博物館，是香港嶄新的建築，也是亞洲首間且全球最大的當代視覺文化博物館之一，外觀設計簡約出眾，館藏以20及21世紀的視覺文化、藝術、設計及建築為主，面向維多利亞港的65米高巨型LED幕牆也是展場形式的一種，展示著令人嘆為觀止的視覺流動藝術。

至於7月即將開幕的香港故宮文化博物館，位於西九文化區西端，建築整體設計受紫禁城建築群所啟發，同時保留故宮建築細節，展廳入口採用紫禁城的外牆朱紅色作為點綴，館內展示來自北京 故宮博物院的珍貴文物，其中多數展品是首次赴香港展出，此外，也將有來自其他世界各地文化機構的珍貴藏品。

除了國際藝術盛事，西九龍也是眾多香港傳統工藝的發源地，是少數能看到匠人傳統工藝的聚集地。像是歷史建築變身的精品酒店「東南樓」，酒店內隨處可見融合摩登與懷舊裝飾，以及本土藝術家及設計師的創作工作坊或展覽，讓旅客感受不一樣的在地藝文特色。

創立於1958年的「先達商店」，第三代繼承人王嘉琳以時尚的視角傳承技藝，為傳統繡花鞋履注入全新生命，搖身一變成為潮流單品。位於佐敦的「標記麻將」則是香港少數仍手工雕刻生產的店家，老闆景叔繼承家業至今超過半個世紀，出自他手的每張麻將都是獨一無二。

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