我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

舊金山遠距辦公多 全國唯一租金比疫情前還低城市

港府新團隊 李家超稱自己選的 北京提醒要有共同理念

香港特派員李春／香港20日電
香港候任特首李家超（前）19日率港府新團隊亮相，強調成員都是自己選的。（美聯社）
香港候任特首李家超（前）19日率港府新團隊亮相，強調成員都是自己選的。（美聯社）

中國國務院昨公布第6屆港府主要官員的任命，香港候任特首李家超昨下午即率新團隊亮相。李家超說，新班子26人都是他自己選的，但北京有提醒他廣納人才，官員要有共同理念，才可團結和事半功倍。李家超形容美方制裁是企圖「霸凌」中國，強調他對「制裁」嗤之以鼻，他和他的團隊會繼續維護「國家主權」。

港府新團隊其中4名高官包括李家超本人、保安局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衛，及將出任政務司長的現任特首辦公室主任陳國基，已被美國制裁。

香港新一任特首和新一屆政府將於7月1日上任，其組成是按剛通過的新架構來對位，包括傳統的政務、財政、律政3司及其新增的3位副司長，港府新架構的15局，及名列港府主要官員的廉政專員、審計署長，及警務處長、入境處長、海關關長，共計26人。其中司局長21人屬政治問責官員，另列5位屬非政治問責官員。

李家超說他的新班子是多元、團結、忠誠、執行力強，有共同施政理念，重視團隊精神，以結果為目標解決問題。

在由李家超提名、北京國務院任命的官員中，港府主要3司，政務司長由現任特首辦主任陳國基出任，創科局前常任秘書卓永興為副司長；財政司長由陳茂波連任，副司長就由發展局長黃偉綸出任；律政司長由大律師公會前主席林定國出任，副司長是建制政黨民建聯副主席張國鈞。

15個政策局方面，比較引人關注的是保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇3人留任；教育局局長楊潤雄改任文化體育及旅遊局局長。

李家超也提到他的新班子中，有6位女性，占團隊四分之一，屬歷屆最高；另有7人由外部加入港府，其中4人是立法會議員，要辭去議員職務。

香港新聞組／香港20日電

明報報導，李家超及新班子下午見記者前，港澳辦中午發聲明，對新港府提出5點期待，包括全面準確貫徹一國兩制方針，「落實中央全面管治權」，又指明要破解社會深層次矛盾，解決劏房、籠屋等問題。全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，聲明是體現和行使中央全面管治權，中央將按照期望指導和支持，並要求港府問責。

香港 國務院 北京

上一則

中國海警船連兩天近釣島 日本派巡邏船警告

下一則

針對解放軍 美5軍種南海演習 塞班島布置類東風導彈模型

延伸閱讀

助青年就業創業 香港候任特首李家超設民青局

助青年就業創業 香港候任特首李家超設民青局
遲交選舉廣告支持同意書 港候任特首李家超申豁免刑罰

遲交選舉廣告支持同意書 港候任特首李家超申豁免刑罰
疫情難測 習近平7/1訪港或僅待1天 也可能不會成行

疫情難測 習近平7/1訪港或僅待1天 也可能不會成行
國務院任命李家超為香港特首 李克強冀開創新局面

國務院任命李家超為香港特首 李克強冀開創新局面

熱門新聞

上海金山發生一宗當街砍人事件，網傳消息指被砍女子傷勢過重當場死亡。（視頻截圖）

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

2022-06-12 07:00
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
唐山駐唱女歌手實名舉報遭黑道拘禁關狗籠。（取材自新黃河）

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

2022-06-12 20:54
曠視孫劍離世的消息震驚AI界。（取材自上游新聞）

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

2022-06-15 11:00
網傳可能是唐山燒烤店打人案受害者送醫照片。（視頻截圖）

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

2022-06-13 07:00
中國河北省發生的「唐山打人事件」引爆輿論沸騰，儘管圍毆女子的9名嫌犯都已經被拘捕，但事發至今民怨和後續效應仍未平息。（中新社）

唐山打人事件：中國女性「受害者有罪論」掀波

2022-06-14 22:16

超人氣

更多 >
封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚
中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華

中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功