港府新團隊 李家超稱自己選的 北京提醒要有共同理念

香港候任特首李家超（前）19日率港府新團隊亮相，強調成員都是自己選的。（美聯社）

中國國務院 昨公布第6屆港府主要官員的任命，香港 候任特首李家超昨下午即率新團隊亮相。李家超說，新班子26人都是他自己選的，但北京 有提醒他廣納人才，官員要有共同理念，才可團結和事半功倍。李家超形容美方制裁是企圖「霸凌」中國，強調他對「制裁」嗤之以鼻，他和他的團隊會繼續維護「國家主權」。

港府新團隊其中4名高官包括李家超本人、保安局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衛，及將出任政務司長的現任特首辦公室主任陳國基，已被美國制裁。

香港新一任特首和新一屆政府將於7月1日上任，其組成是按剛通過的新架構來對位，包括傳統的政務、財政、律政3司及其新增的3位副司長，港府新架構的15局，及名列港府主要官員的廉政專員、審計署長，及警務處長、入境處長、海關關長，共計26人。其中司局長21人屬政治問責官員，另列5位屬非政治問責官員。

李家超說他的新班子是多元、團結、忠誠、執行力強，有共同施政理念，重視團隊精神，以結果為目標解決問題。

在由李家超提名、北京國務院任命的官員中，港府主要3司，政務司長由現任特首辦主任陳國基出任，創科局前常任秘書卓永興為副司長；財政司長由陳茂波連任，副司長就由發展局長黃偉綸出任；律政司長由大律師公會前主席林定國出任，副司長是建制政黨民建聯副主席張國鈞。

15個政策局方面，比較引人關注的是保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇3人留任；教育局局長楊潤雄改任文化體育及旅遊局局長。

李家超也提到他的新班子中，有6位女性，占團隊四分之一，屬歷屆最高；另有7人由外部加入港府，其中4人是立法會議員，要辭去議員職務。

香港新聞組／香港20日電

明報報導，李家超及新班子下午見記者前，港澳辦中午發聲明，對新港府提出5點期待，包括全面準確貫徹一國兩制方針，「落實中央全面管治權」，又指明要破解社會深層次矛盾，解決劏房、籠屋等問題。全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，聲明是體現和行使中央全面管治權，中央將按照期望指導和支持，並要求港府問責。