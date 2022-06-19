香港立法會非建制派剩1% 湯家驊：泛民最大政治錯判

行政會議成員湯家驊（中）19日表示，他認為一國兩制始終是最適合港人的制度，反問若大家都想延續這些有利港人的制度至2047年後，為什麼要破壞制度？（取材自香港商業電台）

現時立法會非建制派剩1/90，創辦公民黨的行政會議成員湯家驊昨表示，現時立法會內非建制派與建制派比例極端不平衡，「如此極端但不能怪當權者」，認為有反對派的議會不等於要癱瘓政府，相信再過一段時間鐘擺應回到較中間位置；而香港 民主運動至今「全面敗退」，最主要是傳統民主派一直認為製造壓力可令北京 屈服，「這是最大政治錯判」。

明報報導，2015年退出公民黨的湯家驊昨在商台《政經星期六》回顧香港回歸25年的民主運動。他說，2010年民主黨 提出「超級區議會」政改方案後，民主派與北京在政改問題上關係反而轉差，其後更發生佔領運動。至2019年反修例運動，他說中央標籤民主派是「反中亂港」、「勾結外國勢力」，他認為「有些不公平」，但「有些是自己做出來的」，民主派一方面沒有與「黑暴」畫清界線，另方面不認同示威者的暴力行為。

據報導，湯家驊說不認同有人認為現時的社會獨裁，他認為會回應社會意見和訴求的政府，某程度已達至民主社會，「未必透過投票箱達至」，社會安定、市民安居樂業就是民主社會的目標。訪問後湯家驊被問到會否留任行政會議，他說過兩天自有分曉。

報導稱，對於湯家驊稱傳統民主派誤以為製造壓力可令北京屈服，在政改討論期間曾出任民主黨副主席及立法會議員的劉慧卿說，她不能代表全部民主派回應湯的說法。對於現時議會形勢，她說若社會形勢是安全、自由，有意者自然會參選，「現在是形勢不容許，別人見到你（當權者）不是拉人，便是取消資格」。

報導指，劉慧卿強調，民主黨從來願意與當權者溝通，當權者亦必須與公民社會的人溝通，「但要當權者主動，否則我們在（制度）外面說到力竭聲嘶也沒用」。她說當年提出超級區議會方案，中央透過當時的基本法委員會副主任梁愛詩與時任民主黨主席何俊仁溝通，最終方案通過，「所以一定要當權者先願意傾」。