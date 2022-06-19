16年無悔 7旬港父日陪49歲癱兒學走5小時 甘作人肉拐杖

香港示意圖。圖／shutterstock

蔡爸的兒子家珏22年前因一場車禍 ，導致四肢癱瘓及喪失語言能力，無法自理。自此蔡爸下半生只做一件事──陪伴兒子同行復康路。自2006年起，他每日扶著家珏在行人天橋重新學行路，風雨不改日行5小時。16年來，家珏的身體狀況雖有改善，奈何距離完全康復還有漫漫長路。年屆七旬的蔡爸，身體已不復當年，仍堅持「盡做」的心態，積極帶兒子使用機械腳作步行訓練。

香港01報導，今日父親節，蔡爸坦言不敢有很大的心願，現時只期望家珏能夠保持身體健康，以及學懂開口說話表達需求，已心滿意足。

今年已49歲的蔡家珏，2000年3月收工後騎電單車回家，途中意外撞上一輛貨車，結果傷及腦部，導致四肢接近癱瘓及喪失語言能力。蔡家遭逢巨變，家珏的母親翌日即辭工照料兒子；蔡爸一年後亦辭去廚師一職，決心陪伴兒子。

但漫長的復康路並不易走，蔡爸與太太多年來不辭勞苦到處找方法，蔡爸說，夫婦曾帶著家珏每周北上深圳做針灸和推拿按摩，四處奔波，奈何醫療費用不菲，蔡爸早已耗盡數百萬元儲蓄 及保險賠償，但蔡爸從不言悔。

為了全方位配合家珏做復康運動，蔡爸會自製或改裝家具，使兒子可在家中做簡單的物理訓練，維持良好的身體狀態。由2006年起，蔡爸更化身「人肉拐杖」，每天帶家珏到大埔中心外的行人天橋重新學站立、學行路及上落樓梯，每日行足5小時，風雨不改。

家珏現時能自己撐著欄杆站立一段時間，而手指亦能夠簡單操作智能電話。但蔡爸年紀漸長，他坦承：「以前可以背他走20步，現在只能走10步。」直到近年，蔡爸才讓工人負責扶家珏到天橋散步。蔡爸又提到已為家珏申請入住院舎，只是輪候需時。

家珏現時周一至周五都要接受言語治療及物理治療，但蔡爸周末仍不時帶家珏游泳 。

近年蔡爸得知耀能協會引入「外骨骼機械腳」，自2019年起每周帶兒子由大埔前往石硤尾的耀能協會持續復健中心接受治療。有別於傳統的支架方式訓練，「外骨骼機械腳」訓練時更有效率及更具針對性，蔡爸形容家珏的進展明顯。