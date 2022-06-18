慶祝回歸25周年…臨近七一 香港馬照跑 舞不跳

香港灣仔利東街及尖沙咀東部的尖沙咀中心的街道上空，17日懸掛國旗及特區區旗，金鐘的特區政府總部天橋掛出慶祝香港回歸25周年廣告。 （中新社）

七一是香港 特區成立25周年的大日子，臨近七一，相關活動有升溫、有降調。參照香港主權移交前的鄧語錄來說，是「馬照跑」、「舞不跳」。

香港變成特區25年，也沒有全都「馬照跑」，2019年「反送中」運動，香港賽馬會曾首度宣布暫停賽事，但只是局部，全線不跑馬則在疫情中的2020年初起，香港賽馬會數度宣布暫停賽馬和關停彩票投注。

香港賽馬會決意大日子要「馬照跑」，7月1日當天要辦個「香港共慶回歸25周年賽馬日」，重點賽事又定名「香港共慶回歸25周年盃」。香港賽馬會這個慈善博彩機構，時隔22年後再推出「回歸金多寶」，頭獎基金預計有8000萬港元（約1019萬美元）。

除了7月1日的賽馬和六合彩，香港賽馬會這回還是香港最用心的文宣機構，專門推出「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動，專門的網站6月17日正式運作。

「馬照跑」易懂，「舞不跳」難解。那說的原來七一的一番政治歌舞昇平，突然間就被降調。早前香港政界人士不斷放風，說中共 主要領導人七一要訪港，要親自主持親自選定的香港新政府就職和發表重要講話。為此，香港特首林鄭月娥 在她最後這些日子裡，出場就講她要「竭盡全力創造領導人訪港條件」。香港政界又放風說，新一屆政府主要官員等，都要在七一前入住港府包下的酒店「閉環隔離」七日。據說還有小學生也要送去「閉環隔離」，以便到時去機場喊「歡迎歡迎，熱烈歡迎」。

然而，這兩天就突然降調了。周五下午，在最後日子裡堅持領導抗疫記者會上，林鄭月娥回應中共領導人訪港，不再表達她的熱盼和期待，而說不會透露任何涉及領導人訪港的事宜。又說過去兩年基於防疫原因，港府七一已無再舉行酒會，升旗後只會有表演或致詞。

但林鄭月娥又說，有很多機構舉行「慶回歸」活動，過去五年香港面對嚴峻挑戰，很多社團認為「回歸25年」是重要時刻，不想錯過慶祝活動，她完全同意和會盡量提供空間讓這類活動舉行。但林鄭下周二的立法會餞別午宴，已由立法會宣布取消，林鄭順勢而為，說已決定與她有關的餞別聚會全部取消。