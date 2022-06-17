港+1179 隔離中心擬重開 月內逾200例新變種 社區現隱形傳播

香港新增1179宗新冠確診個案，圖為屯門美樂花園第一座被封區強制檢測。（中通社）

香港 連續兩日新增逾千宗新型冠狀病毒個案，昨日新增1179宗確診個案，另新增18宗懷疑屬變異病毒株Omicron BA.2.12.1的本地個案，約一個月內已有逾200宗涉該變種的本地個案。衞生防護中心預料未來一段時間香港單日確診個案仍會徘徊在千宗水平上落，並稱整體個案中BA.2.12.1占比暫時很少，但已在社區造成較廣泛傳播。

疫情 升溫，隔離設施需求日增，據悉社署及醫管局正籌備重啟長者暫託中心和亞博館社區治療設施，最快一星期內重開。據文匯報報導，曾營運啟德郵輪碼頭暫託中心的私營醫療集團透露，近日接獲醫管局邀請，在疫情惡化時重整旗鼓。另外有公立醫院醫生透露，醫院高層已點算人手，制定備案隨時快速調配人手重啟隔離及治療設施。

報導指出，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在疫情記者會上表示，過去兩周的確診個案逐步上升，有關升勢預料將會持續，「市民生活逐漸復常，社交距離措施陸續放寬，人群社交活動增加，個案增加屬預期之內。」

其中，殘疾人士院舍「觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍」前日出現10宗確診個案後，該院30名院友已撤離至亞博館檢疫，當中兩人昨日檢測 陽性。另外，一名負責將院友送入亞博館的員工昨日確診。

平息多時的院舍疫情瀕臨死灰復燃之勢，據了解為免重蹈第五波疫情期間院舍大爆發、拖垮公營醫療系統的覆轍，社署及醫管局已着手準備重開暫託中心方案，署方已跟之前曾營辦暫託中心的私營醫療集團接觸。有份協助營運啟德郵輪碼頭暫託中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡向香港文匯報透露，近日收到醫管局的邀請，商討一旦香港疫情惡化如何重開暫託中心。

至於公立醫院，有前線醫生昨日向香港文匯報透露，院方高層已密鑼緊鼓盤點醫生護士人手，準備一旦爆發新一波疫情時，快速調配人手去重啟暫託中心及亞博館社區治療設施，「設施重開容易搵人難，所以政府正調配醫護人手。」他指出，內地醫療隊已全部撤離，今次抗疫或要靠本地醫護。

另據明報報導，昨增18宗疑染BA.2.12.1的本地個案，其中7宗源頭不明，8宗個案與上述7宗相關。另有3宗與早前個案有關，分別涉南灣隧道群組、觀龍樓個案以及培正中學患者的密切接觸者。香港5月中起出現涉BA.2.12.1群組，歐說暫錄得204宗相關本地個案，占整體個案百分比少，惟多區均有源頭不明患者，相信社區已現隱形傳播。