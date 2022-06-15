林鄭月娥：本可藉更有力的疫苗接種防止老年人死於新冠

香港行政長官林鄭月娥指出，其政府本可以通過更強有力的疫苗接種政策來防止老年人死於新冠疫情。美聯社

香港 行政長官林鄭月娥 指出，其政府本可以通過更強而有力的疫苗 接種政策來防止老年人死於新冠疫情。

14日接受彭博採訪時，林鄭月娥表示「回想起來，如果你問我若我們一開始就採取更積極的措施、更好地保護老人，尤其是在養老院，那麼我們可能會看到更少的死亡人數」，這是她罕見地承認其政府的新冠防疫政策未能達標。今年稍早當Omicron病毒株席捲香港未接種疫苗的老年人口時共造成9000多人死亡，一度創下世界上人均新冠病毒死亡率最高的記錄。1月份時香港80多歲的人口中只有23%接種第一劑疫苗。

不過當被問及是否願意就任期間的任何事情向香港人道歉時，林鄭月娥拒絕並表示「不，我要向我的丈夫和兒子們道歉，感謝他們為支持我為香港人民服務和將香港建設為中華人民共和國的一部分而做出的犧牲」。

對於她的政府政策導致香港出現60年來最快的人口下降，林鄭月娥不以為然，稱「香港仍然非常具有競爭力」並補充說「追根究底，人口的流入和流出是這座城市繼續具有吸引力的原因」。

由於林鄭月娥與執行國安法的關聯，她本人受到美國制裁，該法已被用來逮捕數十名反對派政客、關閉親民主媒體，並導致香港部分大型工會解散，林鄭月娥稱自己不會試圖解除限制，並強調「我為什麼要？我不想去美國，我在美國沒有資產，我希望有一天，美國當局會意識到他們做錯了什麼，他們應該糾正自己的錯誤」。