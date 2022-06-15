港職場供求失衡 失業升 招聘難 調查：38%雇主盼增人手

疫情未完全過去，飲食業對增聘人手有保留。（中新社資料照片）

港府上月公布的失業率升至5.4%，為近一年高位。一間人力資源機構昨日發表的今年第三季就業 展望調查報告顯示，雇主求才若渴，38%受訪雇主預期未來3個月會增加人手，其中以資訊科技及通訊媒體業、餐飲及酒店業，以及建造業的就業展望指數 均錄得正20%或以上，但83%受訪的香港 雇主反映填補空缺難，尤以資訊科技業最缺人。

文匯報報導，有人力資源顧問指出，香港勞動市場出現資源錯配，市場急需要高技術人才，但人才培訓未能追上相關行業發展，同時有大批低技術勞動力未配對到工作，造成供求失衡。有飲食業工會則指，由於疫情未完全過去，部分雇主對招聘計畫有保留，就業市場存在隱憂。

萬寶盛華大中華公司ManpowerGroup昨日發表今年第三季就業展望調查報告。是次調查訪問了515名香港雇主，結果發現有38%雇主預計在未來3個月增加人手，27%縮減人手，34%未有計畫調整現有員工數目。調查將預期人力需求增加雇主的百分比，減去預期人力需求降低雇主的百分比，得出香港經季節調整後的第三季淨就業展望指數為正11%，按季增8%，按年增10%。

以行業畫分，資訊科技及通訊媒體業的表現最佳，就業展望指數錄得正31%，其次為餐飲及酒店業的正24%，建造業為正19%，銀行、金融、保險及房地產業為正9%。表現欠佳的行業分別為教育、醫療保健、社會工作及政府，以及製造業，分別為負6%及負2%。

同時，有83%受訪雇主表示填補空缺困難，首五大人才短缺職位分別為資訊科技（49%）、銷售及市場推廣（30%）、製造及生產（27%）、行政及辦公室支援（26%）及營運及物流業（23%）。

香港出現就業市場人才錯配的情況，但短期內人才培訓未能追上行業的發展，有人力顧問昨日表示，建議港府向有關行業投入更多資源並加強培訓，同時應提供更多途徑及採取便利措施吸納大灣區內地城市的人才，以補充香港人才的不足。