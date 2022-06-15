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珍寶海鮮舫拖離 港人送別 太白海鮮舫傳有商家擬接手

香港新聞組／香港15日電
不少香港市民趕在珍寶海鮮舫離港前，以不同方式記錄它「最後一面」。（Getty Images）
不少香港市民趕在珍寶海鮮舫離港前，以不同方式記錄它「最後一面」。（Getty Images）

曾被譽為「世界最大海上食府」，前年起停業的香港地標珍寶海鮮舫，昨早在岸邊市民揮手送別下移離香港仔避風塘，計畫前往東南亞進行維修。至於屬同一集團、歷史更悠久的太白海鮮舫，因體積較小，維修成本等較低，新民黨立法會議員陳家珮稱有商家正商討接手，相信成事機會大。 

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

綜合香港媒體報導，昨早有不少市民趕在這艘陪伴港人46年的珍寶海鮮舫離港前，以不同方式記錄它「最後一面」。昨早7時，十多艘拖船停泊在珍寶海鮮舫外，上午9時15分開始移走寫有中、英、日三語的「歡迎光臨」大招牌。經過一個早上的準備，上午11時許，珍寶海鮮舫由領航船開始拖走。早前入水傾側的廚房躉船則仍留在避風塘未移走。

珍寶海鮮舫14日移離香港，有拖船及護航船駛入香港仔避風塘將珍寶海鮮舫拖走。（Ge...
珍寶海鮮舫14日移離香港，有拖船及護航船駛入香港仔避風塘將珍寶海鮮舫拖走。（Getty Images）

居於香港仔附近的孔小姐特意帶婆婆舊地重遊。她十多年來都堅持逢周六跟婆婆到珍寶飲茶。她形容珍寶海鮮舫有如珍貴的寶藏，日後將少了一個跟婆婆聚首地方，「少了一個連結」。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

有繪畫愛好者早在6時半已到場，以水彩畫描繪他們眼中珍寶海鮮舫的最後模樣，慨嘆珍寶海鮮舫離開屬「時代巨輪之下的結果」。

明報報導，與珍寶海鮮舫屬同一集團、歷史更悠久的太白海鮮舫，陳家珮稱有商家正商討接手。太白海鮮舫體積較小，維修成本等較低，相信暫時未有搬遷危機。海事處表示，太白海鮮舫已申請並獲批閒置船隻允許書。

據報導，珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團昨發聲明，稱珍寶海鮮舫已於昨日移離香港，對過去46年為中外客人締造美好集體回憶，深感榮幸，又感謝各方關懷愛護，「願明天更好」。陳家珮稱，珍寶海鮮舫會在南丫島先會合遠洋拖船，再前往東南亞船塢。

報導稱，陳家珮估計，海鮮舫重返香港的機會不大，「拖出去都要幾百萬，要留一定係趁它未離港前」。

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