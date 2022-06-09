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香港新增558確診 變異毒傳播鏈逾10條

香港新聞組／香港9日電
香港新增558宗新冠病毒陽性病例。其中，2名懷疑感染變種病毒BA.2.12.1的病例曾到訪太古城阿詩瑪雲南風味軒餐廳。（中新社）
香港新增558宗新冠病毒陽性病例。其中，2名懷疑感染變種病毒BA.2.12.1的病例曾到訪太古城阿詩瑪雲南風味軒餐廳。（中新社）

香港昨日新增558宗新冠肺炎確診個案，是自4月23日以來最多，其中快測陽性個案佔301宗。變異病毒BA.2.12.1確診個案昨日新增14宗，大多源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，社區出現最少十多條變異病毒傳播鏈：「太古城區好似起初較多，然後何文田、冠德苑那些地方都有些個案，將軍澳、鑽石山、沙田都有個案。」

文匯報報導，她表示，BA.2.12.1較本土主流的BA.2.2傳播力更強，因此難以防備，但患者病情普遍較輕微，甚至無病症，故住院率和重症率未見上升，疫情是否反彈仍需觀察。

張竹君在昨日疫情記者會上解釋，昨日新增確診個案上升的原因是，其中301宗快測個案經過連日來核酸檢測確認，部分是本月4日至6日呈報、但未能即日覆核的個案，隨着滯後個案陸續被覆核，相信之後公布的個案會較實時。

香港的變異病毒個案持續增加，其中BA.4個案累計有23宗輸入個案；BA.5個案有35宗輸入性個案，以及一宗懷疑本地個案（即早前在停機坪工作的患者）。

防護中心又發現一名在5月29日從英國抵港者，完成酒店檢疫後進入社區，在抵港第九天接受檢測呈陽性，基因分析顯示，他帶有BA.4或者BA.5病毒。這名患者離開檢疫酒店後，住紅磡漆咸道北昇御門2座，感染期間他去過銅鑼灣食肆A.T.A.S 、尖沙咀海港城食肆奇納百川等處所。

至於BA.2.12.1個案，已累積111宗輸入個案及51宗本地個案，14宗是昨日新增的本地個案，其中兩宗的患者於上周三下午2時許到訪過太古城中心「阿詩瑪雲南風味軒」食肆，但他們互不相識，同時段的食客要強制檢測。

此外，何文田邨適文樓昨日解封，圍封期間約1800人接受檢測，發現21宗陽性檢測個案和9宗檢測結果為不確定的個案，較近日圍封強檢僅有數宗為多，防護中心正調查跟進是否有樓內傳播。張竹君說，雖然何文田區同時出現多宗BA.2.12.1隱性傳播，但何文田邨適文樓的確診者證實帶有BA.2.2病毒。

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