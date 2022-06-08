香港電車7月11日起加價15% 議員：高於通膨

香港行政會議7日同意香港電車有限公司修訂車費，7月11日起成人票價由2.6港元加至3港元等。（中通社）

香港 行政會議通過電車加價，7月11日起，電車新收費12歲或以上成人票價由現時2.6元（港幣，下同，約0.33美元）加至3元（約0.38美元），3至11歲小童票價由1.3元加至1.5元，兩者加幅均達15.38%；65歲或以上長者票價由目前1.2元加至1.3元；月票將由220元加至260元，遊客票則取消。

明報報導，實政圓桌立法會議員田北辰批評，行會批准電車加價是「不知所謂」，指出過去4年通膨約7%，其間電車營運成本升約10.5%，超出通膨，反映經營不善；當局批准票價加幅15%，高於通膨及營運成本升幅是開壞先例，變相鼓勵其他公共交通營辦者做「懶人」，要市民補貼經營不善的公司亦不合理，形容是「慷市民之慨」。

另據大公報報導，有立法會議員認為，疫情 導致遊客大減，電車公司盈利倒退，同時要面對其他公共交通服務的2元乘車優惠競爭，建議港府擴大長者乘車優惠，例如象徵式收取5角，吸引更多長者乘搭。

香港電車上一次加價已是2018年7月，過去幾年乘客量持續下跌，盈利率 從18%降至去年的-1.3%。

現時市民可以時租形式包車，普通電車每小時只需1300元起，租用者可以在車上舉辦小型派對。另外，一些歌迷「粉絲」也會集資舉辦免費乘車日，為偶像送上生日祝福。

除了電車，的士上月亦獲批下月起加價，市區、新界、大嶼山的士落旗收費將加3元，分別增至27元、23.5元及22元，每次跳表加0.1至0.2元，新收費下月17日起生效。