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香港增250例確診 Omicron新變種出現社區傳播

香港新聞組╱香港28日電
根據分析，BA.2.12.1透過隱型個案流入社區在港島傳播。圖為香港市民到維園流動採樣站檢測。(中通社)
根據分析，BA.2.12.1透過隱型個案流入社區在港島傳播。圖為香港市民到維園流動採樣站檢測。(中通社)

香港今天新增250例新冠確診，其中29例為境外移入。衛生官員表示，Omicron變異株BA.2.12.1亞變種可能透過隱形病例進入社區，似乎已出現傳播。

明報報導，港島兩處傳播變種新冠病毒Omicron BA.2.12.1，繼太古城麥當勞爆發後，衛生防護中心昨日證實灣仔亦出現群組，涉4名前日公布患者，其中兩人在灣仔工作，病毒基因與麥當勞群組一致，但源頭不明。當中一人是會展清潔工，該處再多一名洗碗工染疫。另外，太古德思齊加拿大國際學校4名師生染疫，所涉病毒株待查，未知與麥當勞群組有無關係。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，雖然世衛公布BA.2.12.1傳播力較其他Omicron變異病毒株強，但與現在流行的BA.2.2病毒株相似，不少市民曾在第5波疫情受感染，身體產生一定抵抗力，足以預防重症或死亡，暫時亦未有足夠數據證明會有二次感染風險。

香港第五波疫情迄今累計確診逾119.8萬例，9162人染疫死亡。

香港會展正舉行巴塞爾藝術展及拍賣會等，會展管理公司稱，兩名染疫員工均沒接觸參展或活動人士，其工作範圍不包括會展公眾餐廳，二人各有一名緊密接觸同事，相關員工正休假，核酸檢測呈陰性。該公司稱已全面消毒員工飯堂、更衣室等，員工飯堂設隔板以確保每人一格，每節用餐時段後有消毒。

累計有12人的麥當勞群組昨無新增個案，而群組內的33個月大男嬰證實感染BA 2.12.1。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，隨著社交距離措施放寬，「低發病地區」因群體免疫力較低，出現群體爆發的風險亦較大。他建議灣仔及中西區居民盡量避免在繁忙時間前往人多擠迫地方。

梁表示，近日不少個案快測出現「同日陰轉陽」，加上變種病毒傳播較快，一旦學校爆發，過於依賴快測或會「走漏個案」，稱按現時做法，同班學生快測陽性後，需再抽取樣本化驗是否屬變種病毒，花費額外時間，故建議收緊檢測安排，為相關人士做核酸檢測。

麥當勞 香港 檢測

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