港警棄「Yes，Sir」改說「是，長官」

香港警隊的敬語不再是英語「Yes，Sir」，改以粵語回答「是，長官」。（中通社資料照片）

香港 警隊今年7月1日起全面轉用中式步操，警隊近日釋出影片顯示，長官會以普通話高呼「口令」：「聽口令，齊步──走」，警員在回應長官提問時所用敬語，不再是英語「Yes，Sir」，而是以粵語回答「是，長官」。

香港01報導，警隊Facebook近日轉載警隊操練影片，訓練教官高帝權是去年2月首批接受解放軍 訓練中式步操人員之一，他現時以教官身分教導新入警校的學員，影片中，他在步操時會用普通話高呼「口令」：「聽口令，齊 步──走」，學員就依著口令步操。

早前有傳警隊將轉用中式敬禮，影片中高帝權在指導學員進行升旗禮時，他高叫：「有沒有清楚A班？」學員即以粵語回應「是，長官」，與以往「Yes，Sir」有別。

高帝權表示，去年受訓時，體能消耗大，要有高度專注力，形容是一種「艱苦體驗」，他說，自去年10月起，新學警全面轉為學習解放軍隊列，他寄語新學員，「依家係時代的改變，這段時間入嚟，你應該值得光榮。」

他認為中式步操是十分「有意義的一步」，「時代的進步一路向前發展，而步操直到依家中式隊列，亦係一個好好轉變，要面向祖國，一路向前看，不好成日再回顧以前，背後的意義是我已經回歸祖國。」