港童撞毀「天線寶寶」賠4300美元惹議 公司退款道歉

香港示意圖。圖／shutterstock

旺角朗豪坊玩具店kk plus，日前有1.8米高的「黃金天線寶寶」擺設被小孩撞倒摔碎，家長一度賠償約3.4萬港元（約4331美元），惟質疑店舖應設圍欄保護擺設。涉事玩具店一度發聲明，其後刪去，母公司凱知樂國際昨午致歉，並稱已向涉事家庭全數退款。事主鄭先生表示，款項尚在處理中，將帶其子去看心理醫生，短期不會再到訪朗豪坊及玩具店。

香港 01報導，小朋友在店內打爛玩具，到底是哪方有責？23日網上瘋傳數張相片和1段CCTV錄影片段，顯示1名5歲男童在玩具店內意外碰跌1.8米高的「黃金天線寶寶」模型，模型倒地毀爛，現場有牌子寫明「如有損壞照價賠償」，標價為港幣「5萬2800元」（約6726美元）。事件惹來網友熱議，有人指片段看來男童是背向模型，輕輕一靠模型即倒下，質疑店方貨物擺放不當。

男童的媽媽事後在網上發文表示，已就事件賠償了港幣3萬多元，當時還以為是兒子不小心，但看到影片後則覺得不合理。大批網友則湧到事發的玩具店臉書 專頁留言，直斥店方有錯。至24日凌晨零時許，事發店舖Kk plus在官方臉書發出澄清聲明稿，強調事件是在雙方同意下徹底解決，處理方法是由事主主動提出，因事件已為雙方帶來不必要之輿論壓力，該公司將主動聯絡事主跟進。

涉事男童的媽媽事後在個人臉書發文，指當時自己在看其他東西，沒有留意到事發情況，惟突然聽到很大聲，回頭已見到模型倒地爛了，店員即說長子踢倒模型。網上流傳的照片見到，該隻1.8米高的「黃金天線寶寶」模型倒地後四分五裂，疑是涉事的男童望著碎片顯得不知所措，身旁媽媽則繞起雙手、後方爸爸以手叉腰，看來既無奈又氣結，似乎對兒子的行為感到生氣。現場一名男店員正處理事件。

該名港媽在帖文中形容，當時全家都呆了，她與丈夫亦即時賠錢，其後表示「埋單3萬幾，我真心理壓力好大」，又指如果兒子故意以及不小心，就是她教得不好。然而她其後收到事發片段，認為自己被詐騙 ，直指兒子是「碰到」模型，又認為那麼昂貴的模型沒有被圍著是不合理。