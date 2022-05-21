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新變種病毒BA.2.12.1殺入港社區 蘭桂坊酒店疑出現垂直傳播

香港新聞組／香港21日電
香港中環九如坊蘭桂坊酒店疑出現新冠病毒垂直傳播，圖為政府專家顧問袁國勇（左二）、衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君（左一）等專家20日到場視察。（中通社）
香港中環九如坊蘭桂坊酒店疑出現新冠病毒垂直傳播，圖為政府專家顧問袁國勇（左二）、衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君（左一）等專家20日到場視察。（中通社）

傳播力更強的Omicron分支變種病毒BA.2.12.1，在香港首次殺入社區。一對由美國舊金山返抵香港的六旬夫婦，在中環的蘭桂坊酒店@九如坊完成檢疫，上周返回筲箕灣住所後，才在社區檢測中心發現確診。

大公報報導，衞生防護中心調查發現，該對夫婦住酒店期間，住在樓上同座向房間、由尼泊爾抵港的父子檢測呈陽性，懷疑酒店出現垂直傳播。夫婦在筲箕灣、太古城與北角一帶遊走五日期間，曾到訪過的11個地點，昨晚納入強制檢測，衞生防護中心不排除在社區已引起傳播。

香港昨日新增243宗確診，26宗輸入個案中。早前錄得的輸入個案中，11人攜帶BA.2.12.1變種病毒，包括16日已公布的一對夫婦（65歲男子和64歲女子），二人5月3日由舊金山抵港，抵港檢測及酒店檢疫期間多次檢測結果均呈陰性，二人5月10日結束檢疫，返回筲箕灣譚公廟道住所，並於上周六即是抵港後第12日到社區檢測中心檢測，翌日（15日）檢測結果呈陽性。

據報導，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，二人於5月10日至15日期間，在社區活動及光顧食肆，包括到筲箕灣南安街大家樂、鰂魚涌太古城中心麥當勞、太古城中心MOViE MOViE Cityplaza等，為審慎起見，有關11處地點納入強制檢測公告，曾於相關時段到過有關地點的市民須於今日或明日接受核酸檢測。

該對夫婦在酒店入住3204號房，衞生防護中心調查發現，一對父子（62歲和27歲）於5月7日由尼泊爾抵港後，入住該酒店的3304號房間，與3204號房的座向相同。該對父子先後於5月10日和11日檢測結果呈陽性，病毒的全基因排序與該對夫婦的相同。

衞生防護中心昨日與政府專家顧問袁國勇、環境保護署、機電工程署和屋宇署等人員到酒店視察後，初步認為病毒可能從一樓層的房間，垂直傳播到另一樓層的房間。袁國勇認為，酒店出現垂直傳播，連接各喉管的管道槽內是正壓，在後樓梯的位置有力湧出，出現煙囱效應，若有確診者病毒可經走廊進入房間。

報導說，香港現時共錄得46宗BA.2.12.1輸入個案。Omicron BA.2變種病毒觸發香港第五波疫情，高峰期曾經一日新增七萬宗確診，而有研究指出，BA.2.12.1的傳播率，比BA.2快了至少23%到27%。

另外，多個感染群組繼續擴大，宏思培訓機構群組再新增10名學生和兩名教職員染疫，累計17宗個案，大部分於本月13至20日發病，衞生防護中心在現場取得20個環境樣本仍在化驗中。觀塘御善私房菜群組再增一人確診，累計共30宗個案。

檢測 香港 變種病毒

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