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「12港人案」兩嫌曾在Telegram討論用汽油彈

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

「12港人案」中的其中3人廖子文、鄭子豪及鄧棨然，與時裝設計師鄭進、廚師李威龍，涉及2019年一宗串謀縱火案。除仍在內地服刑的鄧棨然，其餘4人承認一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，昨日在區域法院被裁定罪成，串謀縱火罪則不成立。

明報報導，控方案情指出，部分被告曾在Telegram（Tg）討論在公眾活動使用汽油彈，包括擲向警員。案件押後24日求情，其間4人還押。

據報導，案情指出，除鄧外，4名被告均承認在灣仔金樂大廈某單位，管有半製成汽油彈或鋁熱劑彈材料。2019年9月30日晚上約10時半，警方在該大廈地下截停鄧棨然和鄭進，並持搜查令進入大廈一單位，拘捕鄭子豪，同在單位內的李威龍和廖子文爬出窗外，其後獲救及被捕。

報導稱，警方在單位內搜出半製成的汽油彈，包括21個載有多枚大頭針的玻璃樽，另有異丙醇、乙醇、汽油、鎂粉等疑用以製作汽油彈的材料，並有護眼罩等裝備。第三、四、五被告警誡下均保持緘默；鄭進稱在網上認識鄧棨然並知道他製作汽油彈，自己出於好奇到該單位查看，不會協助製造汽油彈。

報導說，警方在鄭進及李威龍的手機發現與製作或投擲汽油彈相關的片段或搜尋紀錄。鄧棨然和鄭進同屬一個Telegram群組，群內曾討論製造汽油彈及在同年10月1日的公眾活動中使用，包括向警方投擲；李威龍和鄧棨然亦曾在Tg討論製作汽油彈。

報導指出，港府法證化驗師認為，搜出的材料足以製作16枚汽油彈，其中鎂屑、鎂粉、氧化鐵等物質可形成鋁熱劑混合物，燃燒時溫度較汽油彈高，惟鋁熱劑須達800℃方能點燃；而透過以鋁熱劑、汽油等易燃物產生的化學反應，可製成燃燒彈，足以引致四至五級燒傷，亦可致命。

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