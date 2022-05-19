「12港人案」兩嫌曾在Telegram討論用汽油彈

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

「12港人案」中的其中3人廖子文、鄭子豪及鄧棨然，與時裝設計師鄭進、廚師李威龍，涉及2019年一宗串謀縱火 案。除仍在內地服刑的鄧棨然，其餘4人承認一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，昨日在區域法院被裁定罪成，串謀縱火罪則不成立。

明報報導，控方案情指出，部分被告曾在Telegram（Tg）討論在公眾活動使用汽油彈，包括擲向警員。案件押後24日求情，其間4人還押。

據報導，案情指出，除鄧外，4名被告均承認在灣仔金樂大廈某單位，管有半製成汽油彈或鋁熱劑彈材料。2019年9月30日晚上約10時半，警方在該大廈地下截停鄧棨然和鄭進，並持搜查令進入大廈一單位，拘捕鄭子豪，同在單位內的李威龍和廖子文爬出窗外，其後獲救及被捕。

報導稱，警方在單位內搜出半製成的汽油彈，包括21個載有多枚大頭針的玻璃樽，另有異丙醇、乙醇、汽油、鎂粉等疑用以製作汽油彈的材料，並有護眼罩等裝備。第三、四、五被告警誡下均保持緘默；鄭進稱在網上認識鄧棨然並知道他製作汽油彈，自己出於好奇到該單位查看，不會協助製造汽油彈。

報導說，警方在鄭進及李威龍的手機 發現與製作或投擲汽油彈相關的片段或搜尋紀錄。鄧棨然和鄭進同屬一個Telegram群組，群內曾討論製造汽油彈及在同年10月1日的公眾活動中使用，包括向警方投擲；李威龍和鄧棨然亦曾在Tg討論製作汽油彈。

報導指出，港府法證化驗師認為，搜出的材料足以製作16枚汽油彈，其中鎂屑、鎂粉、氧化鐵等物質可形成鋁熱劑混合物，燃燒時溫度較汽油彈高，惟鋁熱劑須達800℃方能點燃；而透過以鋁熱劑、汽油等易燃物產生的化學反應，可製成燃燒彈，足以引致四至五級燒傷，亦可致命。