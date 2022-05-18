確診微升 社交距離措施19日如期放寬 港人憂通關無期

香港特首林鄭月娥17日宣布，因應香港疫情平穩，原定19日放寬第二階段社交距離措施如期進行，包括酒吧酒館重新開業至凌晨2點，每台上限人數4人。（中通社）

第五波疫情 的每日確診個案持續徘徊在3位數，昨日新增328宗確診，重返「3」字頭宗數，是本月以來最高數字，食肆群組持續擴大，且有新群組出現。惟港府決定明天如期放寬第二階段社交距離措施，包括食肆可營業至午夜12時。

香港 昨天通報新增328例新冠確診案例，沒有確診者死亡。香港將於19日起再次放寬防疫 限制，這次放寬的重點是讓酒吧重開，營業時間至深夜。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

大公報報導，飲食業期待放寬措施後，可復辦婚宴或活動，令整體生意回升。有餐廳老闆盼夜客增加，彌補晚市禁堂食時期損失的生意額，但擔心疫情反彈，生意再被「冰封」。有希望返內地的市民擔憂，確診數字未顯著回落，通關遙遙無期。他們都希望放寬措施後，社會大眾做好防疫工作，不要鬆懈。

特首林鄭月娥昨早公布實施第二階段放寬防疫措施限制，19日起生效，具體如下：

一、浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、「麻將天九」耍樂處所和郵輪重開；酒吧晚上可營業並經營至凌晨2時，每桌最多4人，可容納最多75%容量的顧客。

二、早已復業的一般食店的經營時間由晚上10時延長至午夜12時，每桌維持最多8人。

三、宴會人數上限由現時的20人增至120人。

四、戲院、表演場地、博物館、活動場所、宗教處所等處所的人數限制，提升為處所容納量上限的85%，戲院容許飲食。

五、室內體育處所、健身中心內運動可不戴口罩。