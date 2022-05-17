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港大2學者倡60歲以下免疫苗通 醫學界轟製造防疫漏洞

香港新聞組／香港17日電
香港大學兩名學者建議60歲以下成年人無須使用「疫苗通行證」，引起醫界強烈抨擊。圖為銅鑼灣商圈人潮。（中通社）
香港大學兩名學者建議60歲以下成年人無須使用「疫苗通行證」，引起醫界強烈抨擊。圖為銅鑼灣商圈人潮。（中通社）

香港新冠病毒的即時繁殖率已由0.3至0.4，漸漸攀升至1的數值水平，顯示病毒活躍度增加，加上19日香港將進行第二階段放寬社交距離措施，社會活動量將增加，從而也帶來疫情反彈壓力。昨日，香港大學兩名學者在報章發表文章，聲稱香港第五波疫情已築起免疫屏障，建議60歲以下成年人無須使用「疫苗通行證」云云，旋即引起醫學界強烈抨擊。

文匯報報導，中大公共衛生學院助理教授郭健安指出，放寬「疫苗通行證」會製造防疫漏洞，香港必須以大局為考慮，爭取與內地恢復正常通關。公務員事務局局長聶德權強調，港府無計畫取消「疫苗通行證」，本月底的三針通行證措施勢在必行，昨日起港府亦已提前要求港府雇員進入港府處所須打三針的要求。

本月底，香港將實施第三階段「疫苗通行證」，市民要打齊三針才可堂食以及進入指定處所。疫苗對預防第六波爆發已是公認的，但港大醫學院流行病學講座教授高本恩及藥理及藥劑學系助理教授陳德光昨日卻在報章撰文聲稱，香港大部分成年人已打至少兩針，建議60歲以下成年人無須使用「疫苗通行證」云云。有關言論旋即引起醫學界強烈批評。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日出席電台節目時表示，香港現處於緩慢「復常」階段，仍需要推高疫苗接種率，「疫苗通行證」在這一過渡期扮演重要角色，故現時並非檢討取消「疫苗通行證」的適當時間。「香港仍是要按部就班、緩慢推進復常階段，預期個案會有上落，現階段『疫苗通行證』不宜放寬。」他認為，只有市民完成疫苗接種，香港才有機會恢復正常生活。

聶德權並表示，現時香港20歲至60歲人口的第三針接種率只有68%，60歲以上有八成，在保障上仍未足夠。他呼籲市民盡快接種第三劑疫苗，令社交距離措施可以繼續放寬，盡快回復正常生活，控制疫情反彈。

疫苗 香港 醫學

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