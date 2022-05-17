香港首長級公務員考績制 也要引入KPI？

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 公務員事務局長聶德權昨天在立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，公務員事務局將成立工作小組將檢討現時首長級公務員的考績制度，考慮引入更多元化的評核方式。

明報報導，民建聯議員顏汶羽在會上提出，為部門引入關鍵績效指標（KPI），並將公務員績效與薪酬掛鉤。聶德權表示，倘為公務員個人制訂KPI，需考慮他們工作的可操控性，因為公營機構和港府的情況較複雜，會有多項因素影響結果。

據報導，聶德權在會上表示，港府將成立工作小組檢視首長級公務員的考績安排，優化有關制度，讓考績報告更全面和詳細地反映首長級公務員的能力和潛質，當局會諮詢公務員敘用委員會和有關管職雙方人員意見。

報導引述金融界陳振英指出，私人機構員工的表現評核要求上司下屬和同級同事參與，問到港府會否引入多元化評核。聶德權稱，現行制度由受評人和上司商討評核範圍和目標，工作小組的檢討會包括考慮引入更多元的評核方式。

報導稱，高級公務員協會主席李方冲表示，暫未聽聞該工作小組。對於有立法會議員提出為公務員表現設KPI，李方冲稱公務員編制大、工作範疇不同，未必能以簡單指標來量化表現。他強調，港府內部已有表現評核機制，亦有措施處理欠佳者。他估計若港府就公務員表現訂KPI，會先針對首長級公務員，但他期望推行前充分諮詢公務員工會。他冀新一屆港府推動公務員積極性和加強團隊合作時，應以鼓勵形式多於使用賞罰制度。