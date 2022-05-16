我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

香港東鐵過海段通車 逾2000人搶頭香

香港新聞組／香港16日電
港鐵東鐵線過海段通車，15日首日特別班次列車於早上5時25分由會展站開出，往九龍方向行駛，吸引超過2000名市民乘坐，巿民也於月台上拍照留念。圖為香港市民盡顯興奮心情。（中新社）
港鐵東鐵線過海段通車，15日首日特別班次列車於早上5時25分由會展站開出，往九龍方向行駛，吸引超過2000名市民乘坐，巿民也於月台上拍照留念。圖為香港市民盡顯興奮心情。（中新社）

香港鐵路公司東鐵線過海段15日通車，首日特別班次列車上午5時25分由會展站開出，駛往九龍紅磡，吸引超過2000名市民乘坐，讓新界北邊境到九龍沿線香港居民，不用轉車換線，首度實現「一程過海」，直達香港島商業中樞。

明報報導，有鐵路迷通宵排隊，早上4時閘外已有近500人排隊，鐵路迷表現興奮，間中一同高呼「開閘」口號，盼職員可提早開閘。列車開通前一刻，鐵路迷在車廂高唱「通車過海真的很興奮」。港鐵車務總監李家潤表示，逾2000名乘客乘搭特別班車，截至早上7時半3100人次出入會展站，車站及列車運作暢順。

港鐵東鐵線過海段通車，不少香港市民15日在會展站外等待搭乘「首日特別班」列車。 ...
港鐵東鐵線過海段通車，不少香港市民15日在會展站外等待搭乘「首日特別班」列車。 （新華社）

據報導，會展站A3出口約於早上4時40分開放，較原定時間早5分鐘。大批鐵路迷從天橋入口乘扶手電梯衝入站內。會展站上午約5時開放入閘機，鐵路迷衝入閘內趕往月台，場面一度混亂，有人跌倒。早上5時25分 ，東鐵線過海特別班由會展站開出，列車非常擠迫。等候列車開出期間，乘客合唱港鐵最新宣傳歌曲《東鐵過海真的很興奮》。

報導稱，鐵路迷羅哲琛去年於屯馬線通車時唱出一句「屯馬開通真的很興奮」，成為網路紅人。羅哲琛昨早現身會展站，一眾鐵路迷起鬨，不少鐵路迷包圍他並要求合照。羅哲琛說東鐵線過海段通車日剛好是他考完文憑試之後，對此感幸運。他說心情興奮，「因為香港人等這條線都等了好多年」。

報導說，有鐵路迷身穿暴龍裝乘搭首班列車，引來鐵路迷及小孩合照。化名為「侏羅紀」的鐵路迷家住上水，形容「一出世」就期待東鐵線可以過海。他原先每天早上搭港鐵至紅磡站，再轉104號巴士過海上班，現時可直接搭至會展站，預料行程縮短5至10分鐘，「直接可以由頭站睡到尾站」。他認為會展站開通是歷史性時刻，想到未曾有恐龍乘搭東鐵，認為扮恐龍可令這天更特別。

香港 恐龍 邊境

上一則

中國歐盟商會主席：中封城掀恐懼感 前所未見

下一則

大理男露宿上海街頭1周 花壇旁洗漱 與女友隔牆吃飯

延伸閱讀

3港男偷估值2.9億毛澤東墨寶 賤價25元賣出遭判刑

3港男偷估值2.9億毛澤東墨寶 賤價25元賣出遭判刑
富藝斯香港鐘表春拍本周末預展 百達翡麗絕品台北亮相

富藝斯香港鐘表春拍本周末預展 百達翡麗絕品台北亮相
東鐵一程過海 港2都會連一線 研建「鐵路上大灣區」

東鐵一程過海 港2都會連一線 研建「鐵路上大灣區」
香港海園水上樂園睽違4個月重開 旅業復辦日本團

香港海園水上樂園睽違4個月重開 旅業復辦日本團

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00
俄羅斯總統普亭。美聯社

前中國駐烏克蘭大使：俄羅斯已輸了戰爭

2022-05-12 15:39

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人