香港東鐵過海段通車 逾2000人搶頭香

港鐵東鐵線過海段通車，15日首日特別班次列車於早上5時25分由會展站開出，往九龍方向行駛，吸引超過2000名市民乘坐，巿民也於月台上拍照留念。圖為香港市民盡顯興奮心情。（中新社）

香港 鐵路公司東鐵線過海段15日通車，首日特別班次列車上午5時25分由會展站開出，駛往九龍紅磡，吸引超過2000名市民乘坐，讓新界北邊境 到九龍沿線香港居民，不用轉車換線，首度實現「一程過海」，直達香港島商業中樞。

明報報導，有鐵路迷通宵排隊，早上4時閘外已有近500人排隊，鐵路迷表現興奮，間中一同高呼「開閘」口號，盼職員可提早開閘。列車開通前一刻，鐵路迷在車廂高唱「通車過海真的很興奮」。港鐵車務總監李家潤表示，逾2000名乘客乘搭特別班車，截至早上7時半3100人次出入會展站，車站及列車運作暢順。

港鐵東鐵線過海段通車，不少香港市民15日在會展站外等待搭乘「首日特別班」列車。 （新華社）

據報導，會展站A3出口約於早上4時40分開放，較原定時間早5分鐘。大批鐵路迷從天橋入口乘扶手電梯衝入站內。會展站上午約5時開放入閘機，鐵路迷衝入閘內趕往月台，場面一度混亂，有人跌倒。早上5時25分 ，東鐵線過海特別班由會展站開出，列車非常擠迫。等候列車開出期間，乘客合唱港鐵最新宣傳歌曲《東鐵過海真的很興奮》。

報導稱，鐵路迷羅哲琛去年於屯馬線通車時唱出一句「屯馬開通真的很興奮」，成為網路紅人。羅哲琛昨早現身會展站，一眾鐵路迷起鬨，不少鐵路迷包圍他並要求合照。羅哲琛說東鐵線過海段通車日剛好是他考完文憑試之後，對此感幸運。他說心情興奮，「因為香港人等這條線都等了好多年」。

報導說，有鐵路迷身穿暴龍裝乘搭首班列車，引來鐵路迷及小孩合照。化名為「侏羅紀」的鐵路迷家住上水，形容「一出世」就期待東鐵線可以過海。他原先每天早上搭港鐵至紅磡站，再轉104號巴士過海上班，現時可直接搭至會展站，預料行程縮短5至10分鐘，「直接可以由頭站睡到尾站」。他認為會展站開通是歷史性時刻，想到未曾有恐龍 乘搭東鐵，認為扮恐龍可令這天更特別。