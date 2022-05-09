新聞評論／香港特首選舉後 至少盪出3圈漣漪

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 5月8日有三個人流，一是佛誕節，大批信徒涌向離島，結果因應疫情未舉行大型太平清醮活動；一是母親節 ，由早上一家老小飲茶，到白天花墟（花市）買花，都是母親節例行的盡孝；三是會展中心，1000多名選委選香港特首。

節過完高興就好，特首選出至少一任影響香港五年。這次李家超一人上路參選和當選，被總結出好多第一次，如新選制下的首次特首選舉；六任特首選舉支持率最高的；繼商人治港、公務員治港和專業人士治港後，首度警察出身者治港；北京 「愛國者治港」新政的首任特首等。

首次多了，影響也就有了，在今次特首選後，至少盪出三圈漣漪。一圈在香港，一圈在國際，一圈在中港。

先看香港的漣漪。與歷次特首選舉有點分別的，在香港是祝賀者眾，分析評論者寡。所以學者智明研究所研究總監許楨的話，就有點代表性了。許楨認為，李家超得票率只反映政圈，或「愛國者治港」範圍內的認可及支持度；從社會大眾、專業界別，甚至在香港有一定地位的國際商界來看，高票當選未必有指標性作用。

這其實是說一人參選容易，選後仍然面對問題。因其選舉過程很緊湊，好在沒有意外，弊在民眾認知程度不足。新特首後面有沒有新香港，既有確定性如23條國安立法等大政治，又有不確定性如經濟、民生、社會關係等如何走向，新政府面對的不僅是老毛病，還有好多新問題。

再看那圈國際的漣漪，這得引用香港建制最高智囊劉兆佳的話了。佳叔在李家超選後，說了一段別人沒說或不敢說的話，講的是國際問題。

劉兆佳說，西方對香港選舉和對李家超有詆毀抹黑，美國對於被其制裁的人士成為特首肯定心中不快，美方日後如何與香港打交道，會否對港採取不友善行動，值得觀察。反過來說李家超和港府日後如何處理與美國和其西方盟友關係，對北京和李家超而言是政治智慧的考驗。

國際漣漪實際上與第三圈漣漪波紋相連，就是選後的中港關係。不用說，李家超是「愛國者治港」新政首位特首，北京對李的信任也一定超過對林鄭甚至對董建華。近日有言論說，「一國一制是香港的宿命」，這話說得有分量。換種角度看，「港人治港」變成「愛國者治港」後，那「一國兩制」才是李家超政府和北京的新考驗。

香港還有國際金融中心存廢的考驗。在「百年未見的大變局」下，香港與國際特別是發達經濟體組成的國際，已是關係大變，北京對香港的「充分利用」早已變成了「立場堅定」。香港定位具有重大內外挑戰，就看七一北京如何再定調了。