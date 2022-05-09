我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

嬰兒奶粉缺貨達40% 26州供貨吃緊 6州甚至售罄

新聞評論／香港特首選舉後 至少盪出3圈漣漪

香港特派員李春
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港5月8日有三個人流，一是佛誕節，大批信徒涌向離島，結果因應疫情未舉行大型太平清醮活動；一是母親節，由早上一家老小飲茶，到白天花墟（花市）買花，都是母親節例行的盡孝；三是會展中心，1000多名選委選香港特首。

節過完高興就好，特首選出至少一任影響香港五年。這次李家超一人上路參選和當選，被總結出好多第一次，如新選制下的首次特首選舉；六任特首選舉支持率最高的；繼商人治港、公務員治港和專業人士治港後，首度警察出身者治港；北京「愛國者治港」新政的首任特首等。

首次多了，影響也就有了，在今次特首選後，至少盪出三圈漣漪。一圈在香港，一圈在國際，一圈在中港。

先看香港的漣漪。與歷次特首選舉有點分別的，在香港是祝賀者眾，分析評論者寡。所以學者智明研究所研究總監許楨的話，就有點代表性了。許楨認為，李家超得票率只反映政圈，或「愛國者治港」範圍內的認可及支持度；從社會大眾、專業界別，甚至在香港有一定地位的國際商界來看，高票當選未必有指標性作用。

這其實是說一人參選容易，選後仍然面對問題。因其選舉過程很緊湊，好在沒有意外，弊在民眾認知程度不足。新特首後面有沒有新香港，既有確定性如23條國安立法等大政治，又有不確定性如經濟、民生、社會關係等如何走向，新政府面對的不僅是老毛病，還有好多新問題。

再看那圈國際的漣漪，這得引用香港建制最高智囊劉兆佳的話了。佳叔在李家超選後，說了一段別人沒說或不敢說的話，講的是國際問題。

劉兆佳說，西方對香港選舉和對李家超有詆毀抹黑，美國對於被其制裁的人士成為特首肯定心中不快，美方日後如何與香港打交道，會否對港採取不友善行動，值得觀察。反過來說李家超和港府日後如何處理與美國和其西方盟友關係，對北京和李家超而言是政治智慧的考驗。

國際漣漪實際上與第三圈漣漪波紋相連，就是選後的中港關係。不用說，李家超是「愛國者治港」新政首位特首，北京對李的信任也一定超過對林鄭甚至對董建華。近日有言論說，「一國一制是香港的宿命」，這話說得有分量。換種角度看，「港人治港」變成「愛國者治港」後，那「一國兩制」才是李家超政府和北京的新考驗。

香港還有國際金融中心存廢的考驗。在「百年未見的大變局」下，香港與國際特別是發達經濟體組成的國際，已是關係大變，北京對香港的「充分利用」早已變成了「立場堅定」。香港定位具有重大內外挑戰，就看七一北京如何再定調了。

香港 北京 母親節

上一則

防Omicron效力差？中國疫苗出口跌97%

下一則

中「常態化」核酸檢測 估年花1.45兆人民幣

延伸閱讀

李家超當選香港特首 陸委會：持續推動台港交流

李家超當選香港特首 陸委會：持續推動台港交流
香港特首當選人李家超：優先處理房屋問題 並非政改

香港特首當選人李家超：優先處理房屋問題 並非政改
李家超當選香港特首 奪得1416張支持票 支持率99.2%

李家超當選香港特首 奪得1416張支持票 支持率99.2%
李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

熱門新聞

有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
宣城師傅抖音直播間。（取材自抖音）

和尚抖音直播 被發現讚5萬個辣妹 網：大師斬不斷黑絲

2022-05-03 22:00

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名